Dráma v Taliansku! Únos autobusu plného detí: VIDEO Vodič ich chcel zaživa upáliť

Ousseynou Sy, ktorý včera zapálil pri Miláne autobus s deťmi, nemal údajne v práci nijaké ťažkosti. „Počas dlhoročnej práce neprejavil nijakú nevyváženosť, dokonca sa nikto nesťažoval na jeho správanie,“ uviedla spoločnosť Autoguidovie, pre ktorú muž jazdil. Pre firmu pracoval Sy od roku 2004, keď získal talianske občianstvo. Spoločnosť tiež uviedla, že nevedela o tom, že by mal záznamy v trestnom registri, hoci mal až dva: jeden za jazdu pod vplyvom alkoholu a druhý za obťažovanie maloletého.

Taliansky minister vnútra Matteo Salvini, ktorý je na čele vládnej protimigračnej Ligy, bol prekvapený, ako je možné, že človek so záznamom v trestnom registri môže byť vodičom autobusu.

Senegalčan mal odviezť deti z Vailati ti Crema na športovú akciu, ale odbočil z plánovanej cesty. Deťom pobral mobily a zviazal im ruky. Jeden z chlapcov telefonoval mame: „Pomoc, mami, on sa nám vyhráža!“ Potom mu muž vzal mobil. Kričal: „Teraz ideme na letisko Linata. Nikto sa odtiaľto nedostane.“ Mával pritom kanistrom s benzínom.

Jeden zo školákov si dokázal uvoľniť ruky a zavolal policajtov. Tí zastavili autobus na križovatke. Deti so spútanými rukami búchali na okná, kričali, plakali a prosili o pomoc. „Spútal nám ruky a vyhrážal sa nám. Povedal, že ak sa pohneme, rozleje benzín a zapáli ho. Stále hovoril, že v Afrike umierajú ľudia a môžu za to Di Maio (taliansky vicepremiér) a Salvini,” opisovalo jedno z detí. „Povedal, že prišiel o tri deti, že mnoho detí zomrelo na mori, tak by sme mali zomrieť tiež, že nás upáli. Bál som sa, že by som mohol zomrieť,“ povedal 12-ročný chlapec pre taliansku televíziu. Autobus zhorel do tla. Zdroj: Polizia di Milano

Je zázrak, že prežili

Maršal Roberto Manucci, veliteľ karabinierov z mestečka Paullo pri Miláne a jeden zo šiestich statočných, ktorí zachránili vyše 50 detských životov, vypovedal, ako sa im podarilo vyslobodiť deti z dosahu šialenstva vodiča Ousseynoua Sya, keď zapálil autobus. „Porozbíjali sme okná kameňmi a palicami a vyťahovali deti von, zatiaľ čo vozidlo bolo už v plameňoch," povedal.„Je zázrak, že prežili, a za to sa môžeme poďakovať karabinierom,“ vyhlásil milánsky prokurátor Francesco Greco. „Karabinieri uskutočnili mimoriadny zásah, keď zastavili autobus a dostali všetky deti von. Rozbili okná a dokázali vyslobodiť všetkých 51 detí.“ Karabinieri všetky deti zachránili. Zdroj: Polizia di Milano

Do nemocnice previezli dvanásť detí a jedného dospelého, ktorí sa nadýchali dymu. Ošetriť museli aj vodiča, ktorý utrpel popáleniny. Muž bude pravdepodobne čeliť obvineniam z únosu, z pokusu spáchať masovú vraždu, z podpaľačstva, z kladenia odporu pri zatýkaní a možno aj terorizmu.