Pokojný let sa zmenil na chvíle hrôzy: Lietadlo zasiahli silné turbulencie, 30 ľudí sa zranilo

NEW YORK - Najmenej 30 ľudí na palube letu spoločnosti Turkish Airlines z Istanbulu do New Yorku utrpelo v sobotu zranenia pri silných turbulenciách. Lietadlo napokon popoludní bezpečne pristálo na Kennedyho medzinárodnom letisku, oznámili miestne úrady.

Hovorca Prístavného úradu New Yorku a New Jersey, ktorý letisko prevádzkuje, pre agentúru AP povedal, že po pristátí previezli do nemocnice 28 ľudí, z ktorých jeden mal zlomenú nohu. Podľa hasičského zboru neboli nikto zo zranených v ohrození života.

WATCH: passengers with bloodied faces; blood smeared on overhead cabin. 29 injured from severe turbulence on Turkish Airlines flight from Istanbul landing at JFK Airport tonight; gashes on heads to a broken leg. 10 people taken to hospital. Video courtesy Sead Nikaj pic.twitter.com/6SbhkGuqkp — CeFaan Kim (@CeFaanKim) March 10, 2019

Let č. 1 spoločnosti Turkish Airlines postihli turbulencie približne 45 minút pred pristátím v New Yorku. Na letisku už na stroj typu Boeing 777 čakali desiatky sanitiek. V lietadle bolo viac než 300 cestujúcich a členov posádky. Turecké aerolínie sa k prípadu zatiaľ nevyjadrili.​