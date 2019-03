Spokojný nemecký minister vnútra: Bilaterálne dohody o navracaní migrantov fungujú

Nemecko sa dohodlo na spätnom prijímaní migrantov s Gréckom, Španielskom a Talianskom, čo sú krajiny, kde tieto osoby prvýkrát vstupujú na územie EÚ a majú sa zaregistrovať. Podľa údajov, ktoré poskytol DPA v nedeľu Seehoferov rezort, bolo doteraz vrátených do Grécka deväť migrantov, do Španielska dvaja a do Talianska ani jeden. Seehofer vo štvrtok argumentoval, že dohody majú želaný účinok, lebo odrádzajú migrantov od toho, aby sa snažili dostať do Nemecka.

"Skutočnosť, že utečenci napríklad v Grécku vedia, že z (nemeckej) hranice budú vrátení nazad, zjavne vedie k reakcii, keď sa väčšina z nich viac nevydáva na cestu," povedal minister novinárom v Bruseli, kde sa s kolegami z EÚ zúčastňoval na zasadnutí Rady EÚ pre spravodlivosť a vnútorné veci. Tieto osoby "sa neobjavujú v žiadnych štatistikách", dodal s tým, že ide o úspech.

Nemeckú vládnu koalíciu ohrozil vlani v júni spor medzi Seehoferovou Kresťanskosociálnou úniou Bavorska (CSU) a sesterskou Kresťanskodemokratickou úniou Nemecka (CDU) pod vedením kancelárky Angely Merkelovej, týkajúci sa zámeru spolkového ministra vnútra sprísniť azylovú politiku krajiny. Strany sa napokon dohodli, že migranti budú zastavovaní na hraniciach a posielaní nazad do tých krajín EÚ, v ktorých sa predtým zaregistrovali.