Briti, pozor! Po tvrdom brexite vás Európa bez pasu platného šesť a viac mesiacov neprijme

Ak Spojené kráľovstvo 29. marca opustí EÚ, majitelia pasov, ktoré nemajú platnosť ešte aspoň šesť mesiacov, musia do zajtra popoludnia požiadať o predĺženie ich platnosti alebo o vydanie nových. Tomu, kto tak neurobí, môže byť znemožnené cestovať alebo ho dokonca na hraniciach vrátia. Týka sa to až 3,5 milióna občanov Spojeného kráľovstva a ide o všetky krajiny Schengenského priestoru EÚ vrátane Francúzska, Španielska, Portugalska, Grécka a Talianska. Bude po brexite v Európe takto? Zdroj: SITA/AP Photo/Gregory Bull, File Schengenské predpisy totiž vyžadujú, aby cestovné pasy mali v deň cestovania minimálne šesťmesačnú platnosť, čo sa týka približne 2 miliónov Britov. Ďalšieho 1,5 milióna držiteľov pasov bude potrebovať nový cestovný doklad, hoci ich pas má platnosť minimálne 15 mesiacov. Ide o nové pravidlá prijaté v Spojenom kráľovstve. Nový pas alebo predĺženie jeho platnosti si treba vybaviť do piatkového popoludnia, aby ľudia stihli do 29. marca lehotu vydania dokladu. Očakáva sa, že pasový úrad bude zaplavený žiadosťami panikáriacich Britov, ktorí sa obávajú, že ich plánovaný výlet do Európy by mohol byť zrušený.