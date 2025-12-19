Proruskí hackeri v decembri zintenzívnili útoky na belgické vládne inštitúcie

BRUSEL – Proruská hackerská skupina DDoSia uskutočnila od 2. do 18. decembra vlnu kybernetických útokov na belgické vládne inštitúcie. Žiadny z takmer 1250 útokov typu však DDoS nebol úspešný. S odvolaním sa na vyhlásenie bezpečnostnej spoločnosti Secutec, ktorá monitoruje kritickú infraštruktúru v Belgicku, o tom v piatok informovala agentúra Belga.
Skupina DDoSia svoje útoky zameriava na členské štáty NATO a krajiny, ktoré výrazne podporujú Ukrajinu. V decembri spoločnosť Secutec zaznamenala 40 DDoS útokov na webovú stránku dolnej komory federálneho parlamentu, 30 valónskeho parlamentu a niekoľko desiatok na webové stránky provincií Limburg a Antverpy. Útokom čelili aj energetické a jadrové spoločnosti.
„V novembri bol dôraz najmä na miestnu a provinčnú samosprávu, zatiaľ čo v decembri sa zameranie presunulo na federálne inštitúcie a kritickú infraštruktúru,“ uviedol výkonný riaditeľ spoločnosti Secutec Geert Baudewijns. Cieľom útokov bolo narušiť základné služby v Belgicku a maximalizovať účinok útokov.
Spoločnosť Secutec upozornila, že počet DDoS útokov v decembri v porovnaní s novembrom vzrástol o viac ako 190 percent. DDoS útoky sú relatívne jednoduché a útočník pomocou množstva zariadení posiela veľké množstvo požiadaviek na cieľový server, čím ho spomalí prípadne úplne znefunkční. „Hoci DDoS útoky ovplyvňujú predovšetkým dostupnosť webových stránok a online služieb, ich cieľom je jednoznačne narušiť základné služby v Belgicku,“ uzatvára Baudewijns.