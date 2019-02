Druhý deň najväčšieho summitu: Na programe sú hlavné rokovania o jadrovom arzenále

Po stredajšom krátkom uvítacom stretnutí a pracovnej večeri pokračuje program historicky druhého summitu Trump-Kim vo štvrtok hlavnými rokovaniami v rôznych formátoch. Dejiskom stretnutia na najvyššej úrovni je hotel Metropole Hanoj. Trump vo štvrtok ráno po príchode do hotela v krátkom vyhlásení pre médiá povedal, že sa v súvislosti s jadrovou dohodou "nikam neponáhľa". "Rýchlosť nie je pre mňa taká podstatná," povedal Trump a dodal, že dôležitejšie je "uzavrieť dobrú dohodu" o odstránení severokórejského jadrového arzenálu. Zopakoval, že KĽDR má ekonomický potenciál.

"Dovoľte mi, aby som vás uistil, že sa budem snažiť dosiahnuť dobré výsledky," povedal Kim prostredníctvom tlmočníka. Hneď na úvod, vo štvrtok od 9.00 h miestneho času (03.00 h SEČ), sa uskutočnilo samostatné stretnutie Trumpa s Kimom medzi štyrmi očami. Po 45 minútach sa k nim pripojili ďalší vysokopostavení predstavitelia a poradcovia z oboch krajín a bilaterálne stretnutie pokračovalo v rozšírenom formáte. Rokovania Trumpa s Kimom budú pokračovať aj počas spoločného pracovného obeda. Hlavným bodom summitu bude podpísanie spoločnej deklarácie s konkrétnymi bodmi, na ktorých sa obe strany dohodli. Dokument by mali prezident USA a vodca KĽDR podpísať o 14.05 h miestneho času (08.00 h SEČ).

Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci

Prezident Trump má o 15.50 h miestneho času (09.50 h SEČ) na programe tlačovú konferenciu, počas ktorej by mal bližšie objasniť presné podmienky dohody so severokórejským partnerom. Podľa agentúry Jonhap je ústrednou témou hlavného dňa rozhovorov, či sa podarí dosiahnuť na oboch stranách dohodu na konkrétnych krokoch vedúcich k ukončeniu severokórejského jadrového programu a aké ústupky za to USA Pchjongjangu ponúknu. Soul taktiež začiatkom týždňa naznačil, že obe strany by sa mohli dohodnúť na oficiálnom ukončení kórejskej vojny z rokov 1950-1953.

Trump po strede tvítoval, že mali s Kimom "skvelé stretnutia a večeru". "Veľmi dobrý rozhovor. Pokračujeme zajtra!" napísal americký prezident na Twitteri. Trump odcestuje z Vietnamu do Washingtonu ešte vo štvrtok večer. Trump s Kimom absolvovali svoj prvý, historický summit vlani v júni v Singapure. Išlo o vôbec prvé stretnutie lídrov USA a KĽDR. Obaja politici sa zaviazali, že budú pracovať na úplnej denuklearizácii Kórejského polostrova výmenou za bezpečnostné záruky, ktoré žiadal Pchjongjang. Veľmi všeobecne formulovaná dohoda však bezprostredne nepriniesla hmatateľné výsledky.