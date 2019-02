Kim Čong-un je už na ceste do Hanoja: Lietadlám neverí, cestuje svojím vlakom

Severokórejský vodca Kim Čong-un.

Zdroj: SITA/Pyongyang Press Corps Pool via AP, File

SOUL - Vlak so severokórejským vodcom Kim Čong-unom opustil v sobotu metropolu Kórejskej ľudovodemokratickej republiky Pchjongjang. Smeruje do vietnamského hlavného mesta Hanoj, kde by sa mal Kim v dňoch 27. a 28. februára stretnúť s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a absolvovať oficiálnu návštevu Vietnamu. Informovala o tom agentúra TASS s odvolaním sa na bližšie nešpecifikovaný severokórejský diplomatický zdroj.