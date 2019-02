FOTO Trump a Kim Čong-un sa zišli na druhom summite: Donald pred schôdzkou sršal optimizmom

Americký prezident Donald Trump a severokórejský líder Kim Čong-un začnú v stredu svoj druhý summit krátkymi rozhovormi a večerou. Pred schôdzkou s Kimom sa už Trump stretol s vietnamským prezidentom, premiérom a ďalšími politikmi. Témou dvojdňového stretnutia vo vietnamskej metropole Hanoj je nájsť spôsoby, ako zbaviť Kórejský polostrov jadrových zbraní.

Summit odštartuje asi 20-minútová schôdzka o 18:40 miestneho času (12:40 SEČ), nasledovať bude spoločná večera aj s ich delegáciami, informoval Biely dom. Večerať i rokovať by mali v päťhviezdičkovom hoteli Metropole.

Trumpa a Kima čaká séria spoločných rokovaní, presný program však nie je známy. Predpokladá sa, že akékoľvek významnejšie udalosti, ako podpisy dohôd či dôležité tlačové konferencie, sa uskutočnia až vo štvrtok.

Trump pred schôdzkou sršal optimizmom

Americký prezident Donald Trump sa domnieva, že Severná Kórea má ekonomický potenciál, aký v dejinách dosiaľ takmer nemal obdobu, ak sa vzdá vývoja jadrových zbraní.

Trump sa takto vyjadril v stredu na sociálnej sieti Twitter. "Potenciál je ÚCHVATNÝ, skvelá príležitosť, takmer ako žiadna iná v histórii, pre môjho priateľa Kim Čong-una," napísal len niekoľko hodín pred tým, ako sa má vo vietnamskom hlavnom meste Hanoj stretnúť so severokórejským vodcom Kim Čong-unom.

Vo svojom príspevku okrem toho Trump vychválil Vietnam, ktorý podľa jeho slov prosperuje "ako len máloktoré miesto" na svete a dodal, že "Severná Kórea by na tom bola rovnako, a to veľmi skoro, ak by pristúpila k denuklearizácii", cituje ho agentúra DPA.

O ekonomickom potenciáli KĽDR hovoril Trump aj počas uplynulého víkendu. Už vtedy povedal, že Severná Kórea sa môže čoskoro stať "významnou ekonomickou mocnosťou", ak sa vzdá vývoja jadrových zbraní. KĽDR má podľa jeho nedeľňajších slov "väčší potenciál" na rýchly ekonomický rast "než ktorákoľvek iná krajina" vďaka svojej zemepisnej polohe a obyvateľstvu.

Trump aj Kim dorazili do Hanoja v utorok. Na stredu majú naplánované rozhovory medzi štyrmi očami a následne spoločnú večeru. Vo štvrtok majú pokračovať v ďalších rozhovoroch o denuklearizácii Kórejského polostrova.

Trump s Kimom absolvovali svoj prvý, historický summit vlani v júni v Singapure. Išlo o vôbec prvé stretnutie lídrov USA a KĽDR. Obaja politici sa zaviazali, že budú pracovať na úplnej denuklearizácii Kórejského polostrova výmenou za bezpečnostné záruky, ktoré žiadal Pchjongjang. Veľmi všeobecne formulovaná dohoda však bezprostredne nepriniesla hmatateľné výsledky.

Severná Kórea by si mala brať Vietnam ako príklad, vyhlásil Trump

Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že Vietnam je dobrým príkladom pre Severnú Kóreu, čo sa týka hospodárskeho rozvoja. Šéf Bieleho domu to vyhlásil v Hanoji na stretnutí s vietnamským prezidentom Nguyenom Phuom Trongom pred svojou druhou schôdzkou so severokórejským vodcom Kim Čong-unom. Trump podľa agentúry Jonhap poďakoval Trongovi za to, že dejiskom summitu s Kimom môže byť práve Vietnam, ktorý je príkladom, čo sa môže dosiahnuť pomocou "dobrého myslenia".

