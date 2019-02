V núdzi spoznáš priateľov: Pomoc pre Venezuelu prichádza priamo od suseda

Otávio Régo Barros v utorok uviedol, že v spolupráci so Spojenými štátmi americkými poskytnú v hraničnom meste Pacaraima jedlo a lieky, ktoré si má prevziať "vláda dočasného prezidenta Juana Guaidóa venezuelskými kamiónmi, ktoré budú riadiť Venezuelčania". "Brazília sa zúčastňuje na dôležitej medzinárodnej iniciatíve na podporu Guaidóovej vlády a Venezuelčanov," cituje hovorcu spravodajský portál BBC.

Zatiaľ nie je jasné či konvoj humanitárnej pomoci bude môcť prejsť cez hranicu. Venezuelský minister obrany Vladimir Padrino v utorok varoval, že "pozdĺž hraníc" nasadili armádu, ktorá je v pohotovosti, aby "sa predišlo akémukoľvek narušeniu územnej integrity". Armáda už zablokovala humanitárnu pomoc z USA na hranici s Kolumbiou. Venezuela tiež uzavrela svoju námornú aj vzdušnú hranicu s holandským ostrovom Curacao, ktorý plánuje uskladniť americkú pomoc.

Venezuelský prezident Nicolás Maduro popiera, že by bola v krajine kríza a humanitárnu pomoc z USA označuje za spôsob, ktorým chcú Spojené štáty ospravedlniť svoju intervenciu. V pondelok však Maduro oznámil, že z Ruska príde do Venezuely 300 ton pomoci. Dodávka od blízkeho spojenca Venezuely by mala prísť v stredu, povedal. Guaidó zorganizoval na sobotu prevezenie humanitárnej pomoci do Venezeuly. Podľa neho sa na to podujalo už 600-tisíc dobrovoľníkov.