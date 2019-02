Venezuela odmietla Trumpovo tvrdenie o kubánskej podpore: Nech predloží dôkaz

CARACAS - Kuba označila v utorok za "nehorázne" tvrdenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že vyslala do Venezuely svojich vojakov, ktorých úlohou je chrániť tamojšieho prezidenta Nicolása Madura. Informovala o tom agentúra AFP.

Americký prezident Donald Trump totiž v pondelok vyhlásil, že Madura "chráni súkromná armáda kubánskych vojakov".

"Nech predloží dôkaz. Naša vláda takéto ohováranie čo najrozhodnejšie a najkategorickejšie odmieta," uviedol kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodríguez. Ten zároveň dodal, že v snahe odstrániť Madura sa Spojené štáty "pod zámienkou humanitárnej pomoci pripravujú na vojenskú intervenciu".

Spojené štáty vyslali v uplynulých dňoch na hranice Kolumbie s Venezuelou desiatky ton humanitárnej pomoci, aby tak podporili lídra opozície Juana Guaidóa, ktorý sa pred necelým mesiacom vyhlásil za venezuelského prezidenta. Vstupu pomoci z Kolumbie na venezuelské územie však bráni tamojšia armáda, ktorá zablokovala hraničný priechod medzi oboma krajinami.

Prerušili spojenie s holandskými ostrovmi

Predstavitelia venezuelskej civilnej ochrany v utorok ohlásili, že prerušia námorné spojenie s tromi holandskými ostrovmi v Karibskom mori. Toto vyhlásenie prišlo po tom, ako holandský minister zahraničných vecí Stef Blok minulý týždeň vyjadrili ochotu poslať do Venezuely námornou cestou humanitárnu pomoc. Informovala o tom agentúra AP.

José Montaňo, riaditeľ civilnej ochrany vo venezuelskom štáte Falcón, vyhlásil, že časovo neohraničené uzavretie "námornej hranice" sa bude týkať holandských ostrovov Curacao, Aruba a Bonaire.

Tento krok môže podľa agentúry AP súvisieť s tým, že líder venezuelskej opozície Juan Guaidó, ktorý sa minulý mesiac vyhlásil za dočasného prezidenta Venezuely, avizoval organizovanie zásielok potravinovej pomoci práve cez karibský ostrov Curacao.

Blok v tejto súvislosti tiež vyhlásil, že holandská "vláda sa postará o to, aby sa pomoc skutočne dostala k obyvateľom Venezuely".

Krajina v kríze

Venezuela sa zmieta v hospodárskej kríze sprevádzanej nedostatkom základných potravín a liekov. Podľa Guaidóa, ktorého za venezuelského prezidenta uznáva približne 50 štátov, ak sa pomoc do krajiny nedostane včas, mohlo by to stáť životy až 300-tisíc Venezuelčanov.

Maduro však tvrdí, že humanitárna pomoc má poskytnúť dymovú clonu americkej invázii, pričom situácia vo Venezuele nie je taká kritická, aby si to vyžadovalo pomoc zo zahraničia.