Mengele má na rukách krv 400-tisíc ľudí: Anjel smrti ušiel pred trestom, záhadný koniec v mori

Josef Mengele

Zdroj: SITA

BERTIOGA/PRAHA - Synonymom pseudovedeckých pokusov nacistických lekárov na väzňoch koncentračných táborov počas druhej svetovej vojny sa stal nemecký lekár Josef Mengele. Tento "Anjel smrti", ktorý pôsobil v koncentračnom a vyhladzovacom komplexe Osvienčim, ​​robil pokusy predovšetkým na dvojčatách a osobne tiež rozhodoval o tom, kto po príchode do Osvienčimu pôjde rovno do plynovej komory. Mal tak na svedomí viac ako 400-tisíc ľudských životov, prevažne židovských. Po vojne sa Mengelemu podarilo utiecť do Južnej Ameriky, kde zomrel pred 40 rokmi, 7. februára 1979.