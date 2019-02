Lietadlo narazilo do rodinného domu, ten začal horieť: Nehoda si vyžiadala päť obetí

Obeťami nešťastia sú pilot lietadla a štyria obyvatelia domu - dvaja muži a dve ženy - v meste Yorba Linda, ktoré sa nachádza približne 56 kilometrov juhovýchodne od Los Angeles. Dve ďalšie osoby boli prevezené do nemocnice so stredne ťažkými zraneniami.

#California | DEADLY PLANE CRASH: Authorities say 2 people died & 2 were injured after a small plane crashed into a Yorba Linda house this afternoon.

pic.twitter.com/jjlNS02HF0