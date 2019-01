VIDEO Havanou sa prehnalo tornádo: FOTO Vážne škody, traja mŕtvi a 172 zranených

Díaz-Canel sa ešte pred svitaním prešiel tmavými ulicami Havany a počas niekoľkých hodín navštívil záchranné čaty. Potom na Twitteri napísal, že škody napáchané tornádom v kubánskej metropole "sú vážne".

Cuba tornado: Three dead and 172 injured as Havana struck by devastating storm Vehicles were crushed by falling debris or thrown around like toy cars as the tornado tore through neighbourhoods in Havana pic.twitter.com/A1TJBW6YUQ

Podľa americkej televíznej stanice CNN tornádo vyčíňalo aj v niektorých oblastiach mimo Havany. Postihnuté sú provincie Pinar del Río a Artemisa, ležiace západne od kubánskej metropoly, a v provincii Mayabeque, východne od hlavného mesta, živel spôsobil záplavy.

A tornado has torn through the capital of Cuba, causing damage to homes, plunging neighbourhoods into darkness

People in the worst affected neighbourhoods in Havana have been warned to stay indoors after the violent storm tossed vehicles and littered streets with debris. pic.twitter.com/RBUwIXYXIS