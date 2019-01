Kontroverzné tvrdenie Kremľa ku špiónskej afére: Rusko nikdy nezneužíva ľudí ako pešiakov

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v stredu na brífingu vyhlásil, že "Rusko nikdy nepoužíva ľudí ako pešiakov v diplomatickej hre". Dodal však, že Rusko podniká kontrašpionážne aktivity proti tým, ktorí sú podozriví zo špionáže. "To sa deje pravidelne," spresnil.

Peskov takto reagoval na slová britského ministra zahraničných Jeremyho Hunta, ktorý minulý piatok vyhlásil, že Whelan, vlastniaci aj britský, írsky a kanadský pas, by nemal byť využívaný ako "pešiak v diplomatickej šachovej partii".

Na stretnutí s novinármi Peskov súčasne odmietol komentovať dohady, že Whelana by sa Rusko mohlo pokúsiť vymeniť za ruskú občianku Mariju Butinovú, ktorá je v USA obvinená zo špionáže.

Whelana zadržali príslušníci ruskej Federálnej bezpečnostnej služby 28. decembra 2018 v Moskve - údajne priamo pri špionážnej misii. Ak ho v Rusku uznajú za vinného, hrozí mu desať až 20 rokov väzenia. Momentálne sa nachádza v moskovskej väznici Lefortovo.

Príbuzní uviedli, že Whelan bol v Moskve, aby sa ako hosť zúčastnil na priateľovej svadbe. Rodina sa do žiadosťou o pomoc obrátila na americký Kongres, ministerstvo zahraničných vecí USA, ako aj veľvyslanectvo USA v Rusku. O prístup k zadržanému požiadali okrem toho veľvyslanectva aj ambasády Británie a Írska. Viacerí americkí experti na bezpečnostnú problematiku vyjadrili pochybnosti, že Whelan je špiónom.

Marija Butinová bola v júli v Spojených štátoch obžalovaná zo zločineckého sprisahania, ktorého sa údajne dopustila, keď v USA pôsobila "ako zahraničný agent bez toho, aby o tom informovala príslušný úrad generálneho prokurátora."

Podľa vyšetrovateľov sa táto Ruska od roku 2015 zapájala do amerických konšpiratívnych aktivít v prospech Moskvy, pričom bola riadená ruským úradníkom a na to, aby prenikla do amerických politických kruhov, využívala blízke osobné vzťahy s americkým politikom.