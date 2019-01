Americká operácia sa skončila úspešne: Smrť obávaného teroristu Al-Kájdy, útočil pred dvojičkami

WASHINGTON – Na nový rok sa americkej armáde v spolupráci so CIA podarila úspešná vojenská operácia. Zlikvidovala dlho hľadaného teroristu jediným presným úderom. Jamal Al Badawi (58) zorganizoval v roku 2000 útok na americkú vojenskú loď, pri ktorej zahynulo 17 amerických námorníkov. Americké tajné služby ho vypátrali v Jemene a armáda vykonala úspešný nálet bezpilotným lietadlom.

Jamal al Badawi bol terorista a člen obávanej teroristickej organizácie Al-Káida. Bol zodpovedný za bombový útok v jemenskom Adene na americký torpédoborec USS Cole 12. októbra 2000. Vojenská loď čerpala pohonné hmoty v adenskom prístave, keď do nej narazil civilný čln naložený stovkami kilogramov výbušnín. Pri mohutnej explózii zahynuli dvaja útočníci a 17 amerických námorníkov. 39 námorníkov bolo zranených. Výbuch spravil do trupu lode niekoľko metrovú dieru. Al Badawi údajne čln zaobstaral v Saudskej Arábii a zaistil jeho prepravu do Adenu. Hľadali ho americké úrady aj CIA.

Zdroj: fbi

Radikál najskôr odsúdený na trest smrti, potom mu trest znížili. Z jemenského väzenia utiekol v roku 2006. Odvtedy sa skrýval v Jemene. Za informácie, ktoré by viedli k jeho dolapenie, vypísala americká vláda odmenu 5 miliónov dolárov (4,3 miliónov euro).

Americká armáda v spolupráci s tajnými službami teroristu lokalizovala a zabila. 1.januára tohto roku šoféroval Al Badawi osobné auto, keď sa stal cieľom útoku amerického vojenského dronu v provincii Marib. Chirurgicky presným náletom Al Badawiho zabili. Nikto ďalší nebol zranený. Ústredné armádne velenie informovalo o nálete už minulý týždeň v utorok, ale dáta analytici stále vyhodnocovali.

Zdroj: USA Navy

Týmto úspechom sa pochválil aj americký prezident Donald Trump no sociálnej sieti: „Naša skvelá armáda dosiahla spravodlivosť pre hrdinov a zranených zo zbabelého útoku na USS Cole. Práve sme zabili organizátora toho útoku Jamala Al Badawiho. Naša práca proti Al-Kájde pokračuje. Nikdy nezastavíme náš boj proti radikálnemu islamskémú terorizmu.“

USA sa snaží zabrániť Al-Kájde, aby využila chaos v Jemene spôsobený občianskou vojnou a vybudovala si základňu. Americká armáda vykonala 131 náletov v roku 2017 a 36 náletov v roku 2018. Takmer všetky útoky boli zacielené na Al-Kájdu a jej aktivity na Arabskom polostrove.