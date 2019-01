Zakladateľka žltých viest to vidí jasne: FOTO Sobotňajšie násilnosti má na svedomí aj polícia

Pochodujúci demonštranti sa pokojne pohybovali po trase, ktorá bola úradom nahlásená, keď zrazu polícia zablokovala cestu niekoľko stoviek metrov pred vopred určeným konečným miestom pri Národnom zhromaždení, teda pri sídle zákonodarného orgánu. Ludoská to v nedeľu uviedla pre tlačovú agentúru DPA.

Zdroj: SITA/AP Photo//Michel Euler

"Prečo to zablokovali tesne pred príchodom pochodujúcich a dovolili tak konfrontáciu? Veď ľudí to naštve, keď sa im postavíte do cesty - potom sa udalosti nakopia a vyústia do toho, čo sa stalo včera," povedala Ludoská. Dodala, že ona a ďalší ľudia žiadali protestujúcich, aby sa otočili a kráčali naspäť k východiskovému miestu, lebo videli, že situácia sa vyostruje.

Zábery násilia "sú vždy šokujúce, či už sú zo včerajška alebo z predchádzajúceho dňa či z iných sobôt", vyhlásila Ludoská. V Paríži došlo v sobotu na viacerých miestach opätovne k zrážkam medzi protestujúcimi a políciou. Hovorca francúzskej vlády Benjamin Griveaux musel popoludní opustiť svoju kanceláriu po tom, ako skupina demonštrantov odcudzeným vysokozdvižným vozíkom prerazila vstupnú drevenú bránu a dostala sa na nádvorie komplexu budov. Tam rozbili dve autá a niekoľko okien, potom ušli. Polícia sa ich snaží identifikovať pomocou záznamov z bezpečnostných kamier, uviedla tlačová agentúra AFP.

Zdroj: SITA/AP Photo//Michel Euler

Prezident Emmanuel Macron konkrétne tento incident nespomenul, ale na Twitteri odsúdil "extrémne násilie" proti "republike, jej strážcom, jej zástupcom a jej symbolom". Parížska polícia použila proti protestujúcim aj veľké množstvo slzotvorného plynu. Zatkla 34 ľudí. Do ulíc po celom Francúzsku vyšlo v sobotu okolo 50.000 demonštrantov, uviedla televízia LCI a citovala pri tom ministra vnútra Christopha Castanera. Podľa odhadov polície protestovalo v Paríži 3500 ľudí.

Účasť demonštrantov bola pomerne nízka oproti prvému víkendu protestov žltých viest v polovici novembra, keď vyšlo do ulíc vyše 280.000 demonštrantov. Vyjadrovali nesúhlas s plánovaným zvyšovaním cien pohonných látok. Vláda nakoniec ustúpila a ceny paliva nezvýšila, ale protestujúci vyjadrili ďalšie požiadavky, vrátane rozsiahleho znižovania daní, zvyšovania miezd a zavedenia mechanizmu pre občanov žiadajúcich referendá o závažných témach. Prezident Emmanuel Macron v polovici decembra zareagoval nákladným balíkom daňových úľav a mzdových príplatkov, zameraným prevažne na dôchodcov a pracujúcich ľudí s nižšími platmi. Takisto sľúbil veľké celonárodné diskusie a konzultácie.