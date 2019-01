Výmena špiónov medzi Ruskom a Amerikou: Podľa Kremľa je priskoro, Whelan čaká na verdikt

MOSKVA - Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov odmietol v sobotu tvrdenia, že Američana zadržiavaného v Moskve pre podozrenie zo špionáže by mohli vymeniť za niektorého ruského občana. Informovala o tom agentúra AP.

Paula Whelana, ktorý má tiež kanadské, britské a írske občianstvo, zadržali ruské orgány koncom decembra. Viedlo to k dohadom, že by ho Rusko mohlo použiť na výmenu za Rusku Mariju Butinovú, ktorá sa minulý mesiac priznala k obvineniam, že v USA vykonávala činnosť ilegálneho zahraničného agenta. Riabkov však povedal, že hovoriť o takejto záležitosti by bolo predčasné, pretože voči Whelanovi dosiaľ oficiálne nevzniesli obvinenia, vyplýva zo správ ruských tlačových agentúr.

"Pokiaľ ide o možnosť takých či onakých výmen, je nemožné a nepatričné o tejto otázke uvažovať teraz, keď oficiálne obvinenie ešte nebolo predložené," citovala ho agentúra RIA. "Obvinenia budú predložené v blízkej budúcnosti," dodal podľa agentúry Interfax.

Viaceré ruské médiá priniesli predtým správy odvolávajúce sa na nemenované zdroje, podľa ktorých Whelana obvinili z trestných činov, za ktoré by ho v prípade uznania viny mohli odsúdiť na 20 rokov väzenia.

Úrady neposkytli podrobnosti o aktivitách, z ktorých je Whelan podozrivý. Ruská Federálna bezpečnostná služba (FBS) však oznámila, že ho zadržali, "keď vykonával špionážny čin". Whelan v stredu v moskovskej väznici Lefortovo navštívi americký veľvyslanec Jon Huntsman Jr. O konzulárny prístup k nemu medzičasom požiadali aj Británia, Kanada a Írsko.

Whelana (48), bývalý príslušník americkej námornej pechoty, ktorého z armády oficiálne prepustili za zlé správanie, je v súčasnosti bezpečnostným riaditeľom americkej firmy dodávajúcej diely pre automobilový priemysel.

Jeho rodina v USA uviedla, že Moskvu navštívil, aby sa tam zúčastnil na svadbe. V piatkovom vyhlásení pre denník Washington Post jeho brat-dvojča David vyzval americké úrady, aby sa zasadili za jeho prepustenie.