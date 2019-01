Američan (24) na Jaguari šokoval policajtov: FOTO Z jeho kuriózneho vyčíňania zostáva rozum stáť

Podľa portálu tydenikpolice.cz sa pre policajtov všetko začalo v piatok 28. decembra okolo pol ôsmej večer, keď na operačnom stredisku prijali oznámenie, že na čerpacej stanici v smere jazdy na Prahu natankoval vodič Jaguaru s anglickým evidenčným číslom 30 litrov pohonných hmôt, za ktoré nezaplatil a z miesta ušiel.

Zdroj: tydenikpolicie.cz

Policajti z diaľničného oddelenia auto vypátrali a skontrolovali ho na parkovisku diaľnice D1. Zistili, že ho šoféruje Američan (24), ktorý predložil iba vodičský preukaz vydaný v USA. Iné osobné doklady pri sebe nemal. Pri dychovej skúške mu navyše namerali 1,81 promile alkoholu. V nemocnici sa podrobil odberu krvi, policajti mu zadržali vodičský preukaz a zakázali mu ďalšiu jazdu. Potom skončil na protialkoholickej záchytke.

Zdroj: tydenikpolicie.cz

"Policajti vo veci začali úkony trestného konania pre podozrenie zo spáchania prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a vo veci vedú skrátené prípravné konanie. Nezaplatenie pohonných hmôt v hodnote presahujúcej 1 100 korún policajti zadokumentovali ako priestupok proti majetku. Osobné vozidlo zostalo majiteľom zaistené na parkovisku na 111. kilometri diaľnice D1," uvádza tydenikpolicie.cz.

Zdroj: tydenikpolicie.cz

Tým sa však ešte nič neskončilo. Na druhý deň v sobotu 29. decembra mladíka prepustili, no už okolo trinástej hodiny prišlo oznámenie, že rovnaký muž sa dopravil na parkovisko na diaľnici a nasadol do svojho vozidla. Ešte predtým však stihol z čerpacej stanice ukradnúť dve fľaše šampanského. Netrvalo dlho a Američan havaroval. Neprispôsobil rýchlosť jazdy a pri prejdení ľavotočivej zákruty dostal šmyk, narazil na pravú krajnicu a zostal mimo cesty. Pri nehode si spôsobil ľahké zranenia, s ktorými musel byť prevezený do Nemocnice Jihlava na vyšetrenie a následne ho prepustili.

Zdroj: tydenikpolicie.cz

Ako sa dalo čakať, ani tentokrát nebol vinník triezvy. Dychová skúška mala pozitívny výsledok, až 1,44 promile alkoholu v dychu. Pri dopravnej nehode došlo ku škode na aute vo výške 70 000 českých korún (cca 2700 eur). Keďže bolo nepojazdné, prišla si poň odťahovka. Američan sa však nepoučil ani z tohto incidentu.

V nedeľu o deviatej ráno totiž zo supermarketu v Jihlave zobral z voľne prístupného výstavného stojana záhradnú pílku v hodnote 999 korún. Policajtom sa ho podarilo vypátrať. Muža zaistili a previezli k ďalším procesným úkonom. Priestupok proti majetku tentoraz vyriešili uložením pokuty v rozkaznom konaní a tovar bol vrátený majiteľovi. Mladíka si do Jihlavy nakoniec prišli prevziať jeho rodičia, ktorí sa aktuálne zdržiavali v Maďarsku.