Migranti chytení v Česku klamali, že sú ešte deti: Toto ich však okamžite odhalilo

PRAHA - V Česku začínajú pribúdať prípady, keď sa dospelí zadržaní utečenci vydávajú za neplnoletých. Väčšinou nemajú doklady a cudzinecká polícia má problém určiť ich vek. Dôvod to má jediný - migranti sa namiesto do utečeneckých centier chcú dostať do špecializovaného detského domova. Ten má voľnejší režim a oni tak majú väčšiu šancu na útek, píše na svojej webovej stránke televízia Nova.