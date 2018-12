Tragická nehoda na Islande: Auto s Britmi sa zrútilo z mosta, traja mŕtvi, medzi nimi aj dieťa

REYKJAVÍK - Terénny automobil so siedmimi ľuďmi z dvoch britských rodín sa vo štvrtok zrútil z mosta na Islande, pričom tri osoby zahynuli a niekoľko ďalších osôb utrpelo kritické zranenia. Informovala o tom tlačová agentúra AP s odvolaním sa na islandské úrady.

Medzi mŕtvymi je jedno dieťa; medzi zranenými sú dve deti vo veku sedem a deväť rokov. Polícia najprv uviedla, že zranení pochádzajú z jednej rodiny, ale neskôr informáciu aktualizovala. Nešťastie sa stalo, keď terénne vozidlo prerazilo zábradlie mosta a zrútilo sa do skalnatého riečneho koryta v obrovskej piesočnej oblasti Skeidarársandur na juhu Islandu.

Podľa polície stále nie je jasné, čo spôsobilo, že britský vodič stratil kontrolu nad vozidlom, ale v tom čase sa teploty pohybovali okolo bodu mrazu. K nehode došlo pred východom slnka, ktorý bol na tomto ostrove v severnom Atlantickom oceáne niekoľko minút po 11.00 h. Príčinou nešťastia mohlo byť to, že na ceste sa vytvoril ľad, keďže ráno bolo mrazivé.

Iceland crash: ‘Wives of British brothers’ die as 4×4 plunges off bridge https://t.co/UVqVN3ArX0 pic.twitter.com/nqAA8Lc7Jm — Skynews Africa (@skynewsafrica) 28. decembra 2018

Terénne vozidlo Toyota Land Cruiser s pohonom všetkých štyroch kolies sa zrútilo z mosta cez rieku Núpsvötn, z výšky približne šesť metrov. Na mieste tragédie bol medzi prvými turistický sprievodca Adolf Erlingsson. "Bolo to hrozné," povedal pre agentúru AP. "Auto zrejme narazilo na zem mnoho metrov od miesta, kde nakoniec zastalo. Mali sme čo robiť, aby sme každého dostali von z vozidla," dodal.

Polícia zverejnila o obetiach iba to, že išlo o Britov. Ich mená ani vek neuviedla. Štyroch ľudí, ktorí prežili, prepravili vrtuľníkom do nemocnice v hlavnom meste Reykjavík. Sú hospitalizovaní s vážnymi zraneniami a neboli schopní vypovedať o tom, čo sa stalo. Most cez rieku Núpsvötn je jedným z mnohých mostov na Islande, ktoré majú len jeden úzky cestný pruh, a preto sú považované za nebezpečné.

Sopečný ostrov Island s 350.000 obyvateľmi zažíva posledných niekoľko rokov obrovský turistický rozmach, ale jeho infraštruktúra s tým nestačí "držať krok". Cesty sú často úzke, ako aj spomínané mosty. Spomedzi 18 ľudí, ktorí tento rok zahynuli na Islande pri dopravných nehodách, bola polovica cudzincov. Vlani islandský dopravný úrad prvýkrát zaznamenal fakt, že zomrelo viac cudzincov než domácich obyvateľov. Tento rok navštívilo Island 2,5 milióna turistov, zatiaľ čo v roku 2011 ich prišlo len pol milióna.