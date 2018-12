Zlé vzťahy s USA sa zrejme tak skoro nezlepšia, tvrdí ruský veľvyslanec pri OSN

Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia.

Zdroj: SITA/AP Photo/Mary Altaffer

NEW YORK - Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia uviedol, že vzťahy medzi Moskvou a Washingtonom v súčasnosti "takmer neexistujú". Podľa jeho slov je to zlé nielen pre obe krajiny, no aj pre celý svet, pričom vyhliadky na zlepšenie v dohľadnom čase sú len malé, informovala v utorok agentúra AP.