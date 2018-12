Svet sa zbláznil: Rok 2018 v znamení teroristických útokov, pri masakrách vyhasli desiatky životov

3. januára - Írsko: Jeden muž prišiel o život a dve ďalšie osoby utrpeli zranenia pri sérii útokov, ktoré sa odohrali v meste Dundalk na východe Írska. Vyšetrovatelia nevylúčili ako motív činu ani terorizmus. Predpokladaným páchateľom zdanlivo náhodných útokov bol 18-ročný muž z Egypta. Policajti ho spacifikovali na jednom z miest činu. Obetí: 1.

Zdroj: SITA/David Young/PA via AP

3. januára - Nigéria: Desať ľudí zabil na severe Nigérie samovražedný útočník, ktorý počas ranných modlitieb vošiel do mešity a odpálil výbušninu. Bezprostredne po výbuchu našli deväť bezvládnych tiel, neskôr podľahli zraneniam ďalšie dve osoby vrátane útočníka. Obetí: 11.

7. marca - Rakúsko: Štyria ľudia utrpeli zranenia pri dvoch útokoch nožom vo Viedni. V súvislosti s nimi bol zadržaný mladý Afganec Džafar S., ktorého azylové konanie prebieha od októbra 2015. K prvému útoku došlo okolo 19.45 h na námestí Nestroyplatz, kde muž skladacím nožom napadol trojčlennú rakúsku rodinu. O pol hodinu neskôr sa stal ďalší útok, pri ktorom bol na neďalekej ulici Praterstern zranený 20-ročný Čečenec.

Zdroj: SITA/AP Photo/Ronald Zak

23. marca - Francúzsko: Štyroch mŕtvych a 15 zranených si vyžiadala rukojemnícka dráma v supermarkete Super U v Trebes na juhu Francúzska neďaleko mesta Carcassone. Páchateľ predtým strieľal v Carcassonne na skupiny príslušníkov policajnej zložky CRS. Muž, 25-ročný Redouan Lakdim, narodený v Maroku sa prihlásil k extrémistickej organizácii Islamský štát a žiadal prepustenie Salaha Abdeslama. Zastrelil spolucestujúceho v aute, ktoré uniesol. Dvoch ľudí zastrelil v supermarkete, kde ho elitná policajná jednotka nakoniec zabila. Štvrtou obeťou sa stal 44-ročný žandár Arnaud Beltrame, ktorý sa dobrovoľne vymenil za jednu rukojemníčku v supermarkete. Obetí: 4.

Zdroj: SITA/AP

7. apríla - Nemecko: Štyri životy vyhasli a 30 ďalších ľudí utrpelo zranenia, keď vrazil vodič do masy ľudí v centre mesta Münster v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko. Piatou obeťou sa stal vodič Jens R. (48), ktorý zrejme konal so zámerom spáchať samovraždu. Podľa jeho otca to mali na svedomí psychické problémy samovraha, ktorý sa krátko po čine zastrelil. Obetí: 5.

Zdroj: TASR/Marius Becker/dpa via AP

23. apríla - Kanada: Desať ľudí zahynulo a 16 ďalších utrpelo zranenia v centre kanadského mesta Toronto, kde narazila dodávka do skupiny chodcov. Páchateľ z miesta činu ušiel aj s bielou dodávkou. Jej vodič bol identifikovaný ako 25-ročný Alek Minassian a polícia o ňom dovtedy nemala záznam. Obetí: 10.

Zdroj: SITA/AP, LinkedIn/Alek Minassian

27. apríla - Čína: Na deväť sa zvýšil počet žiakov, ktorí zahynuli pri útoku nožom neďaleko strednej školy na severe Číny. Dvadsaťosemročný páchateľ zaútočil okolo 18. hodiny na študentov vo veku 12 až 18 rokov vracajúcich sa zo školy. Zadržaný útočník svoj čin odôvodnil tým, že v detstve chodil na tú istú strednú školu a stal terčom šikany zo strany spolužiakov, ktorých následne znenávidel. Obetí: 9.

2. mája - Francúzsko: K útoku došlo okolo 21.00 h v druhom parížskom obvode neďaleko Parížskej opery, v rušnej štvrti kaviarní, reštaurácií a divadiel. Páchateľa zastrelili policajti, ktorí sa ho, podľa svedkov, po príchode na miesto útoku najskôr pokúšali zastaviť elektrošokom, keď sa aj na nich vyrútil s nožom. Obeťou útočníka bol 29-ročný muž. Štyroch ľudí zranil. K útoku sa medzičasom prihlásila teroristická skupina Islamský štát (IS) s tvrdením, že ho vykonal jej vojak­­­­­­. Útočník Chamzat Azimov pôvodom z Čečenska, sa stal francúzskym občanom v roku 2010. Obetí: 1.

Zdroj: SITA/AP/Thibaut Cammus

29. mája - Belgicko: Štyri obete si vyžiadala rukojemnícka dráma v belgickom priemyselnom meste Liege. Páchateľ Benjamin Herman, ktorý bol "vojakom kalifátu" a kričal "Alláhu akbar" (Boh je najväčší), začal v centre Liege strieľať. Odzadu napadol dve policajtky, niekoľkokrát ich smrteľne pobodal a ukradol im strelné zbrane. Následne smrteľne postrelil aj 22-ročného muža, spolujazdca okoloidúceho auta a dal sa na útek. V priestoroch neďalekej školy - lýcea Léonie De Waha - vzal za rukojemníčku jednu zamestnankyňu. Rukojemnícku drámu ukončili špeciálne policajné jednotky, ktoré muža zastrelili. Obetí: 5.

17. júna - Francúzsko: Dvoch ľudí zranila orezávačom žena v supermarkete v juhofrancúzskom meste La Seyne-sur-Mer. Kričala pri tom Alláhu akbar (Boh je najväčší). Jeden zo zákazníkov supermarketu bol zranený na hrudníku a hospitalizovaný. Ďalšou zranenou bola žena pri pokladni. Útočníčku polícia zadržala.

20. júla - Nemecko: Zatykač vydali v Nemecku na muža, ktorý zaútočil nožom na cestujúcich v linkovom autobuse v meste Lübeck a zranil desať z nich, z toho troch vážne. Rodák z Iránu (34) mal však nemecké občianstvo a žije v Lübecku. Vážnejším dôsledkom incidentu zabránil vodič autobusu.

20. augusta - Španielsko: Muž vyzbrojený nožom prenikol v meste Cornella de Llobregat pri Barcelone na policajnú stanicu a kričal "Alláhu akbar". Polícia ho zastrelila po tom, ako sa mu podarilo dostať do budovy a vytiahnuť nôž. Obetí: 1.

12. septembra - Čína: Jedenásť ľudí prišlo o život a ďalších 44 utrpelo zranenia po tom, ako na juhu Číny vrazil do davu automobil. Šofér tiež zaútočil na ľudí nožom a lopatou. Polícia identifikovala podozrivého ako 54-ročného Číňana Jang Can-jüna, ktorý si už odpykal niekoľko trestov odňatia slobody za predávanie drog, krádeže či napadnutie. To v ňom zasialo túžbu "pomstiť sa spoločnosti". Obetí 11.

14. septembra - Francúzsko: Polícia v južnom Francúzsku zadržala muža pre podozrenie z pokusu o vraždu po tom, ako nasmeroval svoje auto do davu ľudí. Dvaja ľudia utrpeli ľahké zranenia. Mužovo vozidlo sa zastavilo na cestných zátarasách v meste Nimes.

26. októbra - Čína: Štrnásť detí zranila nožom pri útoku žena v materskej škole v meste Čchung-čching na západe Číny. Tridsaťdeväťročnú páchateľku sa polícii po incidente podarilo zadržať. Motív útoku nebol bezprostredne známy. K útoku došlo v materskej škole o 09.30 h, keď sa deti vracali do tried z rannej rozcvičky.

27. októbra - USA: Robert Gregory Bowers v miestnej synagóge zastrelil 11 ľudí. Počas streľby v synagóge vyjadroval svoju nenávisť k židom a následne aj po tom, čo sa vzdal polícii. Ozbrojený strelnou zbraňou zaútočil v pittsburskej Synagóge stromu života, kde sa práve konal pravidelný obrad. Obetí: 11.

Zdroj: SITA/Pennsylvania Department of Transportation via AP

31. októbra - Rusko: Vo vchode do sídla pobočky ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) v Archangeľsku sa vyhodil do vzduchu muž a utrpel smrteľné zranenia. Osoba, ktorá vošla do budovy, vybrala z tašky neidentifikovaný predmet, ktorý mu o niečo neskôr v rukách explodoval. Ruskí vyšetrovatelia identifikovali útočníka ako miestneho 17-ročného obyvateľa a uviedli, že útok vyšetrujú ako teroristický čin. Obetí: 1.

2. novembra - Egypt: Sedem ľudí zahynulo v dôsledku streľby, ktorej terčom bol autobus s koptskými pútnikmi v strednom Egypte. Minimálne 14 ďalších osôb utrpelo zranenia. Neznámi ozbrojenci zastavili vozidlo s pútnikmi a začali doň strieľať na ceste ku Kláštoru sv. Samuela Vyznávača. Obetí: 7.

22. novembra - Čína: Podozrivý z dopravnej nehody, pri ktorej v severovýchodnej Číne zahynulo päť detí a 19 ďalších ľudí utrpelo zranenia, nasmeroval vozidlo do davu zámerne. Na záberoch z bezpečnostnej kamery bolo vidieť, ako vozidlo nečakane prudko zabočilo a narazilo do skupinky detí. Väčšina obetí bola vo veku piatich až siedmich rokov. Vodiča (29) zadržali krátko po incidente. Obetí: 5.

27. novembra - Čína: Sedem ľudí zahynulo a ďalší štyria utrpeli zranenia v čínskom meste Le-šan po tom, ako vozidlo vyšlo na chodník a vrazilo do skupiny ľudí. Šoféra zadržali. Automobil vyšiel na chodník veľkou rýchlosťou a narazil do ľudí na autobusovej zastávke. Obetí: 7.

11. decembra - Francúzsko: Strelec, ktorý spustil paľbu pri vianočnom trhu vo francúzskom meste Štrasburg, zabil piatich ľudí a 11 ľudí bolo zranených. Podozrivý sa na úteku dostal do prestrelky s políciou, pri ktorej zomrel. Polícia páchateľa útoku identifikovala ako 29-ročného Charifa Chekatta zo Štrasburgu, na ktorého tajné služby viedli spis kvôli jeho náboženskej radikalizácii. Bol už trestaný vo Francúzsku i v Nemecku. Obetí: 5.