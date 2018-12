Zaľúbenci vystúpili v Havane a obdivovali jej krásy: Pri návrate na luxusnú loď zostali omráčení

FLORIDA - Kevin Rohreh sa spoločne so svojou priateľkou vydal na výletnú plavbu loďou, v rámci ktorej navštívili aj Havanu. V hlavnom meste Kuby však došlo k nepríjemnej udalosti. Kevin s priateľkou sa totiž nestihli nalodiť späť. Za všetko si však mohli sami.

Po dni strávenom objavovaním Havany sa Kevin s priateľkou vydali k prístavu, aby sa stihli opätovne nalodiť na výletnú loď s názvom „Norwegian Sky“. Mali pred sebou ešte štyri dni výletu. Vedeli, že loď má z prístavu odísť o piatej popoludní, preto prišli na miesto o hodinu a pol skôr. Aj napriek časovej rezerve však loď zmeškali.

„Bola to hrozná situácia, zničilo nás to,“ vyjadril sa Rohrer vo svojej sťažnosti na výletnú spoločnosť Norwegian Cruise Line. Pár si zamenil nejaké peniaze a taxíkom sa zviezol na letisko. Aerolinky American Airlines im oznámili, že neakceptujú kreditné karty a za letenky si pýtali 472 pesos. Toľko peňazí však pri sebe nemali.

Americkému páru sa napokon podarilo kúpiť dve letenky späť domov. Nechápali, ako je možné, že ich výletná plavba sa skončila predčasne a prečo ich loď nechala v cudzej krajine. V cestovnom pláne bolo jasne napísané, že loď vyráža z Havany o piatej popoludní. Napriek pobúreniu však žiadne odškodné nedostanú, tvrdí Michelle Couch-Friedmanová zo skupiny spotrebiteľských práv Elliott Advocacy.

Rohrer Eliott Advocacy tvrdil, že plavebná spoločnosť zmenila čas odchodu na druhú poobede a dodal, že spoločnosť sa neunúvala túto informáciu oznámiť cestujúcim. Rohrer poslal Couch-Friedmanovej kópiu cestovného plánu. Avšak Couch-Friedmanová získala dokument, v ktorom bola zmena odchodu lode uvedená.

Išlo o informačný leták, ktorý bol poslaný do ich kajuty a informoval, že pasažieri by sa mali v Havane „nalodiť okolo pol druhej popoludní“. Spoločnosť teda o zmene času pasažierov informovala. Rohrer však tvrdí, že nemal šancu prečítať si informačný leták predtým, ako došlo k tejto nepríjemnosti. Podľa jeho slov leták dostal, no zabudol naň, pretože bol v časovej tiesni.

Leták našiel až na letisku, keď s priateľkou čakal na let domov z Havany. Spoločnosť na Rohrerovu sťažnosť reagovala slovami, že pasažieri boli povinní vrátiť sa späť na loď do jednej hodiny poobede. Varovali, že plány odchodu lode sa môžu meniť v závislosti na jednotlivých prístavoch a je zodpovednosťou pasažierov, aby zmenu časov odchodu zobrali na vedomie.

„V prípade, že pasažier zmešká loď, je jeho povinnosťou preplatiť spoločnosti náklady na jeho opätovné nalodenie sa na palubu výletnej lode,“ znie odpoveď spoločnosti. Okrem toho spoločnosť uvádza, že zmenu času odchodu z Havany pasažierom oznámila mesiac dopredu prostredníctvom elektronického dokumentu. Navyše sa táto zmena vyhlasovala deň predtým na palube.

Rohreh napriek tomu tvrdí, že žiadnu zmenu času nepostrehol. Couch-Friedmanová však uvádza, že spoločnosť má vo svojich podmienkach uvedené právo na zmenu času odchodov. Rovnaké privilégium majú aj ostatné lodné spoločnosti organizujúce výletné plavby. Spoločnosť Norwegian Cruise Line mala teda plné právo zrušiť alebo zmeniť čas plavieb napríklad v prípade štrajkov či nepokojov.

Nórska spoločnosť nezodpovedá za toto nedorozumenie. Couch-Friedmanová na margo prípadu upozorňuje pasažierov výletných lodí, že podobné situácie sa stávajú bežne a predtým, ako opustia palubu lode, by sa mali dôkladne informovať o čase odchodu lode z prístavu. Rohrer aj napriek tomu kontaktoval právnika, aby celú vec právne prešetril.