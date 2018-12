Bilancia razie proti Ndranghete, najväčší úder mafii za posledné roky: Tony kokaínu a zhabané majetky

V stredu ráno bola vykonaná veľká policajná razia proti členom talianskej mafie. Okolo 90 ľudí bolo zatknutých v Taliansku, Nemecku a Beneluxe aj v južnej Amerike (Surinam), informuje nemecká agentúra DPA. Podľa agentúry pre súdnu spoluprácu v Európskej únii Eurojust, ktorá medzinárodnú akciu koordinovala, boli zadržaní obvinení z obchodu s drogami, prania špinavých peňazí a vydierania. Akcia s krycím názvom Pollino bola výsledkom niekoľkoročného intenzívneho medzinárodného vyšetrovania.

Ako ´Ndrangheta funguje

„Nemyslite si, že ´Ndrangheta vstupuje na trh prostredníctvom svojich členov. Najíma si odborníkov, ako sú účtovníci a právnici, nielen v Taliansku, ale aj iných štátoch. Sú to ľudia, ktorí sú plne rešpektovaní vo svojich oboroch aj komunitách. Toto je vzdelaná časť ´Ndranghety. Je v podstate neviditeľná, aj keď zamoruje ekonomiku Talianska a ďalších európskych krajín,“ povedal v stredu na tlačovej konferencii Eurojustu taliansky prokurátor Federico Cafiero.

Operácie Pollino sa v Nemecku zúčastnili viac ako štyri stovky policajtov, ktorí sa zamerali predovšetkým na klany ´Ndranghety v Severnom Porýní-Vestfálsku a v Bavorsku. V týchto spolkových krajinách má talianska mafia najsilnejšie zázemie. Spolkový kriminálny úrad (BKA) prehľadal 65 objektov, vrátane domov údajných členov mafie, obchodov s potravinami alebo reštaurácií.

Medzi 14 zadržanými v Nemecku je aj 45-ročný majiteľ pizzerie z Pullheimu pri Kolíne nad Rýnom, ktorý je považovaný za jedného z hlavných podozrivých. Mal obchodovať s kokaínom vo veľkom objeme. V súčasnosti vedie miestna prokuratúra vyšetrovanie proti celkom 47 obžalovaným z organizovaného zločinu, obchodu s drogami a príslušnosti k zahraničnej kriminálnej skupine.

Zdroj: Eurojust

„Musíme si uvedomiť, že ´Ndrangheta je zo všetkých talianskych mafií v Nemecku najviac zastúpená a je tiež najaktívnejšia. Nevieme zďaleka o všetkom, čo robia, majú tu veľa aktivít. Zistili sme, že väčšina klanov sa zameriava na biznis, ktorý je zdanlivo legálny. Napríklad distribúcia olivového oleja, vína alebo jedla do reštaurácií. Na majiteľov reštaurácií vyvíjajú nátlak typickým mafiánskym spôsobom. Nevyhrážajú sa, že zabijú ich synovca, pokiaľ si neobjedná ich víno. Stačí zmieniť niekoho meno v konverzácii, pridajú pár vágnych viet, čo by sa mohlo stať. To ako nátlak na majiteľov obvykle stačí. Tí sú v pozícii, kedy sa musia rozhodnúť, či ich víno, často nekvalitné, vezmú. Týmto spôsobom od nich mafia inkasuje peniaze, to je pre ich pôsobenie v Nemecku typické,“ povedala reportérom z investigace.cz riaditeľka BKA Sabine Vogt v rozhovore.

„Máme informácie, že ´Ndrangheta je veľmi mocná aj v obchode s drogami alebo podvodoch na poistení áut,“ uviedla. To potvrdilo aj vyšetrovanie a policajná razia, kedy sa policajným zborom štyroch európskych štátov podarilo zaistiť 4 tony kokaínu, vyše sto kilogramov tabliet MDMA (extáza), vysoké sumy v hotovosti a autá pre kuriérov, ktorí pašujú drogy. BKA ďalej predpokladá, že z nelegálnych výnosov z predaja drog sú kupované nehnuteľnosti, napríklad reštaurácie, tie sú znovu kupované a následne predávané za účelom prania špinavých peňazí. Väčšina rodín prepojených s ´Ndranghetou, na ktoré sa súčasné vyšetrovanie zameralo, prišla do Nemecka z kalábrijského mestečka Locri. Práve juhotaliansky región Kalábria je kolískou ´Ndranghety –v súčasnosti jednej z najmocnejších mafií na svete, ktorá kontroluje 90 percent európskeho trhu s kokaínom a má asi 6000 členov.

V Holandsku mala ´Ndrangheta využívať rozvinutý obchod s kvetinami k tomu, aby skryla svoju podstatne výnosnejšiu nelegálnu činnosť, totiž obchod s drogami. V Belgicku bola mafia aktívna najmä v provincii Limburg, ktorá susedí s Holandskom. Iný klan ´Ndranghety operoval aj v Prahe, kde kupoval nehnuteľnosti v lukratívnych častiach za peniaze pochádzajúce z kriminálnych aktivít.

Spolupráca medzi krajinami sa osvedčila

Akcia sa pripravovala od roku 2016, kedy Holandská ekonomická kriminálka informovala Eurojust o vyšetrovaní prania špinavých peňazí. Zistili sa prepojenia do Nemecka a Talianska a Eurojust podporil nasledujúce medzinárodné vyšetrovanie.

Medzinárodná operácia ukázala, že justícia a polícia v štátoch Európskej únie musí ku kriminálnym skupinám so zahraničným dosahom pristupovať so zahraničnou stratégiou. Aj z tohto dôvodu hodnotí Spolkový kriminálny úrad spoločnú operáciu Pollino ako úspešnú. Viceprezident Eurojust Filippo Spiezza vyhlásil: „Dnes sme vyslali jasný signál organizovaným kriminálnym skupinám po celej Európe, že nie sú jediní, kto dokáže operovať cez hranice. Dokážu to aj európske súdne a policajné orgány. Spoločnou prácou a použitím špeciálnych metód v EÚ, ako je možnosť vytvoriť spojený vyšetrovací tím a s praktickou pomocou európskych agentúr ako Eurojust a Europol, sme schopní vyhľadať, vyšetriť a obviniť tento druh organizovaného zločinu.“

V Holandsku zatkli 5 ľudí a zaistili 4 tony kokaínu a 140 kíl extázy. V Taliansku sa zatýkalo najmä na juhu, v Kalábrii a Catanzaro. Zatkli 41 ľudí. V Nemecku zatkli dokopy 21 ľudí, v Belgicku 14 ľudí a v Luxembursku dvoch. Zatýkalo sa aj v juhoamerickom Suriname.

´Ndrangheta a Slovensko

Chápadlá talianskej mafie siahajú aj na Slovensko, o aktivitách ´Ndranghety písal aj zavraždený Ján Kuciak. Vo svojom poslednom článku písal o možnom zneužívaní poľnohospodárskych dotácií EÚ touto kalábrijskou mafiou a o podozrení na jej väzby s vládnymi úradníkmi. Najznámejší člen slovenskej ´Ndranghety Antonio Vadala sa nachádza momentálne v Taliansku, kam ho vydali slovenské orgány. Antonio Vadala je obvinený z obchodovania z drogami.

Slovenská polícia sa operácie Pollino nezúčastnila. „Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru v tejto súvislosti nebol požiadaný o spoluprácu,“ informovala redakciu Topiek hovorkyňa Prezídia PZ Denisa Baloghová.