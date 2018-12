Celý národ sa zbláznil a uveril v prezidentovu smrť: Nemám dvojníka, som to ja

LAGOS - Nigérisjký prezident Muhammadu Buhari v pondelok opäť presviedčal domácu aj svetovú verejnosť, že nie je mŕtvy, ako to o ňom vyhlasujú niektorí jeho politickí oponenti.

Skupine nigériských novinárov v poľských Katoviciach, kde sa zúčastňuje na klimatickom summite, Buhari vysvetľoval, že ten, kto pred nimi stojí, je on sám, a nie jeho dvojník. "Som to naozaj ja, môžete mi veriť! Mnohí ľudia dúfali, že som počas svojej choroby zomrel, ale ja som stále pri sile," povedal prezident.

Sedemdesiatšesťročného Buhariho, ktorý je nigérijským prezidentom od roku 2015 a budúci rok sa plánuje uchádzať o znovuzvolenie, trápi zlý zdravotný stav už od nástupu do úradu. Prvé chýry o jeho údajnom úmrtí sa začali šíriť v roku 2017, keď strávil sedem týždňov na londýnskej klinike. Po jeho návrate do vlasti nakrátko ustali, no v novembri ich začali znova živiť najmä predstavitelia a stúpenci nigérijskej opozície.

Na sociálnych sieťach sa napríklad objavilo video, ktoré má údajne zobrazovať Buhariho mŕtvolu na londýnskej klinike, a tiež informácia, že človek, ktorý sa národu prihovára ako prezident Buhari, je v skutočnosti jeho dvojník a volá sa Džubril.