Zeman čelí ďalším špekuláciám o zdraví: Náhly prevoz do nemocnice? Hrad znova popiera

Na Hrade si na koniec roka naplánovali dovolenku. Zrejme mali v pláne odpočívať, no dlho im to nevydržalo. Prezidentov hovorca Jiří Ovčáček musel vyvracať ďalšie tvrdenia o Zemanovom zdravotnom stave.

Ďalšie fámy a dezinformácie

V médiách sa totiž objavila informácia, že prezidenta previezli zo zámku v Lánoch, kde trávi voľné dni, do nemocnice. Ovčáček na to reagoval na Twittri. „Už tri dni sa ma médiá pýtajú, čo je pravdy na tom, že pána prezidenta previezol vrtuľník z Lánov do nemocnice. Zdôrazňujem, je to fáma, dezinformácia šírená ľuďmi s pokriveným charakterom, čo sa počas dovolenky nestalo prvýkrát. Pán prezident je v Lánoch. 26. 12. natočí Vianočné posolstvo,“ uviedol.

Zdroj: TASR/AP Photo/Markus Schreiber

Riešila sa aj rakovina

Hrad pritom neodráža informácie o zlom zdravotnom stave prvýkrát. V minulosti sa riešil zdravotný stav Zemana najmä kvôli jeho zlému fyzickému výzoru. Riešila sa už napríklad možnosť, že má prezident rakovinu. Túto informáciu komentoval na svojom Facebooku aj brniansky politik a bývalý poradca Bohuslava Sobotku Svatopluk Bartík.

Zdroj: SITA/Radoslav Maťaš

„Má rakovinu, metastázy na viacerých miestach. Svoju diagnózu pozná už približne tri týždne, liečbu odmieta a zostáva mu tri až sedem mesiacov života,” napísal Bartík ešte pred prezidentskými voľbami. Prezident ho vtedy označil za „sviňu“ a Ovčáček jeho slová prehlásil za „odporné klamstvá“. Na Bartíkove slová reagoval Hrad trestným oznámením.

Amputovaná noha

Ďalšou medializovanou informáciou bolo aj to, že prezident má amputovanú nohu. Údajne nosí protézu, aby všetko utajil. Zeman však vtedy tvrdil, že ho trápi len neuropatia dolných končatín, kvôli ktorej mu robia problémy napríklad aj schody. Tieto informácie sa objavili po tom, čo sa na jednej akcii potkol a spadol.

Zdroj: TASR/AP Photo/Petr David Josek

„Keby si niekto chcel siahnuť na moju pravú nohu, aby sa presvedčil, že tam nemám protézu, tak som mu pri odchode k dispozícii,“ povedal pred novinármi na predvolebnom stretnutí. Špekulácie o jeho zdraví sa začali intenzívnejšie objavovať pred českými prezidentskými voľbami, no objavujú sa dodnes. Zeman dokonca usporiadal aj tlačovú konferenciu so svojimi lekármi, ktorí vtedy potvrdili, že jeho zdravotný stav je viac-menej v poriadku. Podľa ich vyjadrení ho sužuje len neuropatia dolných končatín a jeho cukrovka sa dostáva do normálu.