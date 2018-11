Skončí krvavý konflikt v Jemene? Povstalci vyjadrili záujem o mierové rokovania vo Švédsku

SANÁ - Jemenskí šiitskí vzbúrenci nazývaní húsíovia údajne vo štvrtok vyjadrili záujem zúčastniť sa na mierových rokovaniach vo Švédsku za predpokladu, že budú mať zaručený bezpečný návrat do vlasti. Informovala o tom agentúra AFP.

"Verím, že naša delegácia bude, ak Boh dá, vo Švédsku 3. decembra za predpokladu, že bude mať garantovaný bezpečný návrat domov", uviedol vo svojom príspevku na Twitteri vodca hnutia Muhammad Alí Húsí. Tento príspevok bol prvým jasnejším náznakom toho, že Iránom podporovaní húsíovia majú v pláne zapojiť sa do mierových rokovaní pripravovaných Organizáciou Spojených národov (OSN). Medzinárodne uznaná vláda Jemenu podporovaná Saudskou Arábiou vyhlásila, že sa takisto plánuje zúčastniť na chystaných rozhovoroch.

Zdroj: SITA/AP

Predchádzajúce kolo rokovaní plánované na september zlyhalo práve po tom, ako húsíovia odmietli vyslať svoju delegáciu do Ženevy v obavách, že OSN nedokáže garantovať ich bezpečný návrat do vlasti. Naposledy sa mierové rokovania medzi oboma znepriatelenými stranami konali v roku 2016 v Kuvajte, avšak po 108 dňoch sa skončili neúspechom a húsíjská delegácia uviazla cestou domov na tri mesiace v Ománe. Podľa údajov OSN zahynulo v Jemene od roku 2015, keď sa do bojov zapojila koalícia štátov vedená Saudskou Arábou, približne 10.000 ľudí. Vojna v Jemene spôsobila podľa OSN najhoršiu humanitárnu krízu súčasnosti.