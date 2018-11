Migračný pakt poslala do zabudnutia ďalšia krajina: Nabáda k nelegálnemu vstupu do krajiny

Ustanovenia paktu by mohli predstavovať riziko "nabádania k nelegálnemu vstupu do Austrálie", uvádza sa vo vyhlásení podpísanom austrálskym premiérom Scottom Morrisonom, ministrom vnútra Peterom Duttonom a ministerkou zahraničných vecí Marise Payneovou. Návrh dokumentu podľa nich "nedokáže adekvátne rozlišovať medzi ľuďmi, ktorí do Austrálie vstupujú nelegálne a tými, ktorí do Austrálie prichádzajú správnym spôsobom".

Migračný pakt vnímajú kriticky viaceré západné krajiny, obzvlášť tie s konzervatívnymi vládami, približuje DPA. Rozhodnutie ho nepodpísať už avizovali Poľsko, Rakúsko, Česká republika, Chorvátsko, Maďarsko, Bulharsko, Estónsko, Izrael i USA. Na migračnom pakte sa 193 členských štátov OSN dohodlo ešte v septembri 2016. Práce na jeho znení sa začali v apríli 2017 a schválené bolo v júli 2018. Cieľom tohto 34-stranového dokumentu, ktorý by mali vlády oficiálne prijať na konferencii v marockom Marrákeši v dňoch 10.-11. decembra, je pomôcť lepšie organizovať migračné toky a posilniť práva migrantov.

Austrálska konzervatívna vláda, ktorá je pri moci od roku 2013, presadzuje politiku, na základe ktorej sú utečenci pokúšajúci doplaviť do Austrálie umiestňovaní do zariadení na tichomorských ostrovoch Nauru a Manus. OSN označila podmienky v tamojších utečeneckých táboroch za "veľmi šokujúce" a viaceré ľudskoprávne organizácie nazvali tieto zariadenia "otvorenými väznicami... predurčenými na to, aby spôsobovali utrpenie niektorým z najzraniteľnejších ľudí na svete".