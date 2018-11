VIDEO Lajčák zlyhal v parlamente: Búrlivá diskusia, Slovensko nepodporí migračný pakt!

BRATISLAVA - Minister zahraničia Miroslav Lajčák navrhuje, aby sa Slovensko zúčastnilo na konferencii v marockom Marakéši, na ktorej bude prijatý globálny rámec OSN o migrácii. Zároveň navrhuje, aby Slovensko na tejto konferencii jasne deklarovalo svoj postoj k tomuto paktu. Výbor nakoniec odporučil, že by mala vláda zaujať nesúhlasné stanovisko ku Globálnemu paktu OSN o migrácii.

Pred parlamentným zahraničným výborom Lajčák takto reagoval na vyhlásenie predsedu NR SR Andreja Danka, ktorý chce, aby Slovensko vyjadrilo svoj nesúhlas s migračným paktom neúčasťou na marakéšskej konferencii. Lajčák povedal poslancom, že pakt zjavne nepochopili. Opakuje že to je nezáväzný katalóg myšlienok. Uznesenia z dielne poslancov SNS výbor nakoniec schválil. Poslanci sa ním ďalej budú zaoberať na blížiacej sa schôdzi. V uznesení sa nepíše, že by sa Slovensko nemalo zúčastniť konferencie v Marrákeši a má odporúčací charakter.

Lajčák má pakt odmietnuť, rozhodol výbor

Poslanci zahraničného výboru prijali uznesenie, podľa ktorého má minister Lajčák odmietnuť pakt OSN o migrácii. Uznesenie ešte musí odhlasovať plénum parlamentu. Lajčák po výbore vyhlásil, že jeho zotrvanie na ministerskej stoličke nie je o ňom. „Je to debata o tom, aké Slovensko chceme mať. Budúci týždeň v parlamente sa ukáže, aká je prevažujúca vôľa poslancov národnej rady,“ uviedol Lajčák.

„Ja tu nevediem svoj boj, ale boj za víziu Slovenska, v ktorú verím,“ povedal Lajčák s tým, že boj medzi poslancami neberie osobne a reakcie poslancov vrátane jeho straníckych kolegov ho neprekvapili. „Mňa irituje, keď sa znevažujú a prekrúcajú fakty,“ povedal minister zahraničných vecí. „Ja akceptuje to, že môžeme mať rozličné názory, ale ako sa hovorí, nemali by sme mať rozličné fakty,“ povedal.

„Ja mám nejakú víziu Slovenskej republiky a chcem takú SR reprezentovať aj v zahraničí, ale pokiaľ si Slovensko zvolí cestu xenofóbie, netolenrancie, tak potom si musí nájsť iného ministra zahraničia,“ odpovedal na otázku o možnej demisii. Podľa Lajčáka sme menej tolerantní a viac egoistickí.

Nejsť na konferenciu nemá zmysel

"Nejsť na konferenciu nemá zmysel. Lepšie je vyjadriť svoj postoj tam, aby bol súčasťou záznamov z konferencie, a to tak, aby nás počul celý svet," vyhlásil Lajčák. Podpredseda SNS Jaroslav Paška pakt OSN pred Lajčákom otvorene kritizuje. Tvrdí, že otvára priestor na migráciu, dištancujú sa od neho významné krajiny ako USA či Austrália a mohol by zmeniť zahraničnú politiku Slovenska.

Lajčák vysvetlil, že Slovensko podá na konferencii takzvané interpretatívne prehlásenie, v ktorom vysvetlí, ako Globálny rámec o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii chápe a aké má voči nemu výhrady. SR dá podľa Lajčáka jasne najavo, že slovenská migračná pozícia sa nemení a že Slovensko si bude naďalej samé určovať svoju migračnú politiku.

Podľa SaS sa nechystá návrh podporiť

Účasťou na konferencii však zároveň ukáže, že migráciu chápe ako globálny problém, ktorý chce riešiť spoločne s inými krajinami. Slovenské prehlásenie sa pritom stane súčasťou záverov konferencie. Martin Klus vraví, že text nie je dokonalý ani ideálny a SaS sa podľa neho nechystá ho podporiť. Prekážajú mu hlavne opakované slová „zaväzujeme sa“ v pakte OSN.

Lajčáka sa nezastal ani Blaha

Marian Kotleba na zahraničnom výbore ďakuje koaličným poslancom, že sa postavili proti paktu OSN o migrácii. Nie je členom, no podľa rokovacieho poriadku na ňom vystúpiť môže. Lajčáka sa nezastal ani Ľuboš Blaha zo Smeru. Podľa neho ani v zahraničnej politike nemôžeme ignorovať verejnú mienku. V dokumente sa podľa neho hovorí len o právach migrantov a nie o povinnostiach. Pomáha si aj argumentami, ktoré povedal aj Fico vo videa.

Nie je to biblia

Poslancom zahraničného výboru NR SR Lajčák vysvetlil, že migračný rámec vyjadruje ochotu krajín spolupracovať v oblasti migrácie. „Nie je to biblia, neobsahuje prikázania. My si povieme, čo budeme robiť," zdôraznil. Pripomenul, že rámec sa týka aj Slovenska, napríklad v oblasti legálnej ekonomickej migrácii.

Týka sa aj Slovákov, ktorí žijú a pracujú v zahraničí. Globálny rámec o migrácii podľa Lajčáka nie je medzinárodnou zmluvou, nevyžaduje podpis ani ratifikáciu a nie je právne záväzný, čo znamená, že štáty sa slobodne rozhodnú, ako budú postupovať podľa vlastných zákonov. Doterajšie diskusie a tomto rámci podľa ministra sprevádzali klamstvá a emócie.

Postoj SNS a Smeru je neprijateľný

Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO) sa výrazne dištancuje od spôsobu, akým sa diskutuje o migračnom pakte na slovenskej politickej scéne. Ako sa ďalej uvádza vo vyhlásení hnutia, neprijateľný je predovšetkým postoj koaličných strán Smer-SD a Slovenská národná strana (SNS). "Ich správanie vo veci migračného paktu ilustruje neschopnosť vládnuť a spolupracovať, a to v tak závažnej téme, ako je migrácia. Je absurdné, aby Slovenská národná strana, ktorá má na ministerstve zahraničných vecí vlastného štátneho tajomníka, kritizovala to isté ministerstvo, ktoré sa pod vedením Miroslava Lajčáka rok a pol podieľalo na príprave migračného paktu," konštatuje hnutie.

Európska únia čelí podľa OĽANO od roku 2015 veľkej migračnej kríze, ktorá vyvoláva napätie medzi jednotlivými krajinami a rozdeľuje EÚ. "V súčasnosti potrebujeme hlavne riešiť problémy spojené s migračnou krízou na úrovni EÚ. Globálny pakt OSN nerieši žiadny zo zásadných problémov, ktorým čelí Európska únia. Na úrovni EÚ potrebujeme urýchliť uzavretie dohôd o vracaní utečencov s tretími krajinami, pretože bez vzájomnej spolupráce s krajinami pôvodu sa migračné tlaky nepodarí vyriešiť," konštatuje opozičné hnutie.

Takisto je podľa OĽANO potrebné zlepšiť vonkajšiu ochranu hraníc a ďalšie praktické kroky, ako napríklad prijatie spoločného európskeho zoznamu bezpečných krajín. "Minister Lajčák by mal svoju energiu venovať najmä riešeniam týchto problémov, nie dokumentu, ktorý je z tohto hľadiska zbytočný. Hnutie OĽANO považuje za nevyhnutné vyvíjať politický tlak na efektívne riešenia v oblasti migrácie na európskej úrovni," uvádza hnutie s tým, že Smer-SD a SNS síce odmietajú globálny pakt, no ich ministri v stredu na rokovaní vlády schválili novelu zákona, ktorá rieši ten istý problém ako globálny pakt, a výrazným spôsobom uľahčuje zamestnávanie cudzincov z tretích krajín na slovenskom pracovnom trhu. "Novelu zákona o službách zamestnanosti dokonca vláda predkladá do parlamentu v skrátenom legislatívnom konaní, čo považujeme za neprijateľné," dodalo hnutie.