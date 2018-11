VIDEO Matka päť sekúnd nedávala pozor na dcéru: Keď sa otočila, takmer dostala infarkt

Niekedy by asi bolo najlepšie, keby rodičia mali oči aj na chrbte. Inak by nehrozilo, že sa dostanú do situácie, ktorú zažila Erica Dilleyová z Texasu. Tá dovolila svojej malej dcére, aby otvorila garážové dvere na ich dome. Vyzdvihla ju do výšky, aby dočiahla na gombík, ktorý následne stlačila. Vzápätí sa matka otočila a venovala sa svojmu druhému dieťaťu, ktoré sedelo v bugine.

Trvalo asi len päť sekúnd, čo Erica nedávala pozor na Alice, a to sa jej skoro vypomstilo. Keď sa totiž znova obrátila, naskytol sa jej pohľad, pri ktorom takmer utrpela srdcový infarkt. Dievčatko viselo na garážových dverách a nohy sa mu hompáľali vo vzduchu. "Alice, nie! Okamžite sa pusti!" kričala vystresovaná matka na dcéru a hneď ju bežala ratovať. Od zranenia ju delil naozaj len kúsok.

Zdroj: Youtube/Erica Dilley

Celý incident zachytila domová bezpečnostná kamera. Dilleyová záznam neskôr zverejnila na serveri YouTube. "Už sme zistili, že Alice miluje výšky a mama od nej nikdy nemôže odvrátiť zrak, inak hrozí katastrofa," okomentovala Erica situáciu.