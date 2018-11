Novodobá droga ukrytá v minerálkach: Veľký TEST, šokujúca pravda o ich škodlivosti na vaše zdravie!

Vyplýva to z veľkého testu ochutených vôd, ktorý realizovala nezávislá iniciatíva Viem, čo jem (ďalej len VCJ). Program vznikol na základe výzvy Svetovej zdravotníckej organizácie a Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo.

Pretože ochutené vody majú najčastejšie číru farbu a decentné etikety, navodzujú dojem, že v porovnaní so sladkými nápojmi sú zdravšie, no v skutočnosti to tak nie je. Väčšina ochutených vôd je dosládzaná cukrom, a tak ich pitím prijímame veľké množstvo energie.

Najnovší test VCJ, ktorého autorkou je Hana Málková, ukázal, že 1,5-litrová fľaša ochutenej vody predstavuje pre nie fyzicky aktívneho človeka prekročenie dennej dávky cukru. „Ochutené vody obsahujú najčastejšie okolo 4 až 5 gramov cukru na 100 mililitrov. Pre porovnanie, limonády typu Coca-Cola, Fanta a pod. obsahujú dvojnásobné množstvo cukru (okolo 10 gramov na 100 mililitrov). Istý rozdiel tu teda je, ale to neznamená, že je obsah cukru v ochutených sladených vodách zanedbateľný. Ak vypijeme celú 1,5-litrovú fľašu, čo pre mnohých nie je vôbec žiaden problém, prijmeme najčastejšie 60 až 70 gramov cukru, čo zodpovedá približne 15 kockám cukru. Denne by sme mali prijať maximálne 50 gramov pridaného cukru, ideálne ešte menej, takže už jednou fľašou ochutenej sladenej vody prekročíme celý denný limit,“ vysvetlila odborníčka na výživu, ktorá neodporúča ani pitie vôd sladených nekalorickými sladidlami. Hoci je ich energetická hodnota nulová, nemožno ich odporučiť ako pravidelnú súčasť pitného režimu.

Do testu bolo zaradených 12 vzoriek ochutených vôd s citrónovou príchuťou, ktoré sú v potravinových reťazcoch bežne dostupné. Hodnotil sa obsah cukru, sodíka a celkové zloženie.

Víťazom testu, ktorý realizovala iniciatíva VCJ s českým MF Dnes, je Toma Natura Nesladená s príchuťou citrónu a mäty, ktorá je ochutená iba prírodnými zložkami, neobsahuje cukor ani žiadne iné sladidlá, je bez kalórií, konzervantov a éčok.

Na striebornej priečke skončila ochutená voda Perrier Lemon, v ktorej takisto absentuje cukor, sladidlá, kalórie, konzervanty i éčka, no má vyššiu cenu. Na treťom mieste je Rio H2O s citrónovou dužinou, ktorá obsahuje 2,5 gramov cukru na 100 ml. Mnohých však môže odradiť jej vyššia cena.

Štvrtú priečku však obsadila Tesco Value citrón. Hoci neobsahuje cukor, sú v nej umelé sladidlá, a preto je energetická hodnota skoro nulová. Prvú päticu uzatvára voda Kubík Waterrr citrón, ktorá je sladená trstinovým cukrom (3,9 gramov na 100 ml).

Šiesta skončila ochutená voda Poděbradka ProLinie. Za ňou skončila minerálna voda Mattoni, ktorá je ochutená arómou a citrónovou šťavou z koncentrátu. Obsah cukru - 4 gramy na 100 ml. Nasleduje ochutená Ondrášovka a Dobrá voda. Na desiatom mieste skončila citrónová Korunní, ktorá síce spomedzi testovaných vôd obsahuje najväčšie množstvo cukru, a to 4,9 gramov na 100 ml, no nie sú v nej konzervanty. Predposledná je Hanácká kyselka a na samom chvoste skončila Poděbradka.