Česko mení diaľničné známky a pritvrdzuje pokuty! Obrovská zmena sa dotkne aj Slovákov: Koniec výhod pre elektromobily?

PRAHA - Česká vláda pritvrdzuje voči vodičom, ktorí jazdia po diaľniciach bez zaplatenej známky. Pokuty by po novom mohli prichádzať priamo do schránok a zmeny sa dotknú aj majiteľov elektromobilov. Kým štát eviduje miliónové výpadky na pokutách, od nového roka sa zároveň zdražia aj samotné diaľničné známky.
Česká vláda plánuje výrazne sprísniť kontrolu vodičov, ktorí využívajú diaľnice bez platnej elektronickej známky. Ako informuje ČT24, kabinet chce zmeniť legislatívu tak, aby bolo možné udeľovať pokuty aj bez fyzického zastavenia vozidla. Zároveň sa chystajú zásahy do výhod, ktoré doteraz využívali majitelia elektromobilov.
Koniec výhod pre elektromobily?
Podľa oficiálnych odhadov jazdí po českých diaľniciach bez zaplatenej známky približne päť percent vodičov. V súčasnosti sú sankcie uplatňované prevažne pri priamych kontrolách colníkov a polície. Štát však už dnes disponuje kamerovým systémom, ktorý dokáže overiť, či má vozidlo platnú známku. Problémom je legislatíva, ktorá neumožňuje automatické posielanie pokút, uvádza iDnes.
Minister dopravy Ivan Bednárik (SPD) potvrdil, že vláda chce tento systém zmeniť. Novým cieľom je zasielanie sankcií poštou, podobne ako pri iných dopravných priestupkoch. To by umožnilo postihovať vodičov aj bez priameho zastavenia na mieste. Minulý rok colníci vybrali na pokutách za nezaplatené známky viac ako 40 miliónov Kč (približne 1,7 milióna eur) a podľa predpokladov by mala byť suma v tomto roku podobná. Polícia od začiatku roka odhalila viac než 26-tisíc vodičov, ktorí jazdili bez známky, pričom sa predpokladá, že ďalší prešli bez postihu.
Zmeny sa dotknú aj cien diaľničných známok
Ako uvádza iRozhlas, colníci sa pri kontrolách opierajú aj o údaje z mýtnych brán, ktoré sa im zobrazujú v mobilných zariadeniach. Vďaka nim si môžu vytypovať konkrétne vozidlá a následne ich zastaviť. Jiří Drexler z oddelenia spoplatnených komunikácií upozornil, že v niektorých prípadoch vodiči zadávajú pri kúpe známky nesprávne evidenčné číslo. Podľa jeho odhadov jazdilo na diaľnici D1 bez platnej známky približne každé dvadsiate vozidlo.
Zmeny sa dotknú aj cien diaľničných známok. Od nového roka si vodiči za ročnú známku priplatia 130kč (približne 5 eur), zdražovať sa budú aj kratšie časové varianty. Dôvodom je valorizácia cien a rozšírenie diaľničnej siete. Kabinet síce pôvodne zvažoval pozastavenie zdražovania, no zároveň pripravuje ďalšie úpravy. Minister Bednárik potvrdil, že jednou z navrhovaných zmien je zrušenie nulovej sadzby pre elektromobily, ktoré doteraz mohli diaľnice využívať bezplatne.
Inflácia a zdražovanie známok
Počet pokutovaných vodičov sa od zavedenia elektronických známok pohybuje ročne medzi 20- až 25-tisíc, no postupne rastie aj priemerná výška sankcií. Kým v roku 2021 bola priemerná pokuta približne 1300 kč (asi 50 eur), v tomto roku sa už blíži k hranici 2000 kč (približne 80 eur). Podľa colnej správy to súvisí s infláciou, zdražovaním známok a celkovým nárastom nákladov.