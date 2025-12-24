Aj počas Vianoc chránia náš vzdušný priestor: Kaliňák sa na Štedrý deň poďakoval vojakom aj ďalším zložkám

MIEROVO - Minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD) navštívil počas Štedrého dňa vojakov v Mierove (okres Dunajská Streda), ktorí monitorujú vzdušný priestor SR. Minister vo videu na sociálnej sieti príslušníkom vzdušných síl poďakoval za ich službu.
„Aj napriek tomu, že sú Vianoce, chrániť naše nebo je nevyhnutné. A preto som sa chcel poďakovať za túto službu, zaželať zároveň aj v mene všetkých ostatných pokojnú službu všetkým príslušníkom Ozbrojených síl SR, ktorí sú v práci, ale aj všetkým ostatným ozbrojeným zborom, či už policajtom alebo príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže,“ povedal.
Kaliňák vo videu adresoval poďakovanie aj hasičom, zdravotníkom, záchranárom, vodičom a všetkým tým, „ktorí majú službu aj počas vianočných sviatkov a starajú sa o to, aby chod Slovenska ani na chvíľu nezastal“.