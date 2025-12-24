Streda24. december 2025, meniny má Adam, Eva, zajtra

Aj počas Vianoc chránia náš vzdušný priestor: Kaliňák sa na Štedrý deň poďakoval vojakom aj ďalším zložkám

Robert Kaliňák
Robert Kaliňák (Zdroj: Topky/Ramon Leško)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

MIEROVO - Minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD) navštívil počas Štedrého dňa vojakov v Mierove (okres Dunajská Streda), ktorí monitorujú vzdušný priestor SR. Minister vo videu na sociálnej sieti príslušníkom vzdušných síl poďakoval za ich službu.

„Aj napriek tomu, že sú Vianoce, chrániť naše nebo je nevyhnutné. A preto som sa chcel poďakovať za túto službu, zaželať zároveň aj v mene všetkých ostatných pokojnú službu všetkým príslušníkom Ozbrojených síl SR, ktorí sú v práci, ale aj všetkým ostatným ozbrojeným zborom, či už policajtom alebo príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže,“ povedal.

Kaliňák vo videu adresoval poďakovanie aj hasičom, zdravotníkom, záchranárom, vodičom a všetkým tým, „ktorí majú službu aj počas vianočných sviatkov a starajú sa o to, aby chod Slovenska ani na chvíľu nezastal“.

Viac o téme: VojaciPoďakovanieVzdušný priestorRobert KaliňákMierovo
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Na snímke sprava prezident
Viacerí slovenskí vojaci slúžiaci v Kosove strávia vianočné sviatky na misii
Domáce
FOTO druhý zľava prezident SR
Pellegrini a Kaliňák navštívili slovenských vojakov v Kosove: Podotkli veľmi napäté vzťahy so Srbskom
Domáce
Peter Pellegrini
Prezident Pellegrini navštívi slovenských vojakov v Kosove: Absolvuje aj návštevu Srbska
Domáce
Ilustračné foto
Obnovené boje si vyžiadali štyri obete: Thajsko hlási štyroch mŕtvych vojakov po obnovených bojoch s Kambodžou
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Alexander Bárta v novom filme, ako… Pozrite sa na to neskutočná podoba!
Alexander Bárta v novom filme, ako… Pozrite sa na to neskutočná podoba!
Prominenti
Vyjadrenie ministra vnútra SR Matúša Šutaja Eštoka k tragickej udalosti vo Veľkých Kapušanoch
Vyjadrenie ministra vnútra SR Matúša Šutaja Eštoka k tragickej udalosti vo Veľkých Kapušanoch
Správy
Etnologička Simona Radová o tradíciách na Štedrý deň
Etnologička Simona Radová o tradíciách na Štedrý deň
Správy

Domáce správy

Robert Kaliňák
Aj počas Vianoc chránia náš vzdušný priestor: Kaliňák sa na Štedrý deň poďakoval vojakom aj ďalším zložkám
Domáce
Trúfnete si na vianočný
Veľký vianočný KVÍZ je tu: Ako dobre poznáte filmy a rozprávky, ktoré patria k sviatkom? Otestujte sa!
Domáce
PRIESKUM trochu inak: Čo
PRIESKUM trochu inak: Čo podľa Slovákov patrí do zemiakového šalátu? TOP 10 surovín, rozdeľuje nás VAJCE
Domáce
Tieto symboly na štedrovečernom stole majú hlboký význam: Čo znamenajú cesnak, reťaz či jablko?
Tieto symboly na štedrovečernom stole majú hlboký význam: Čo znamenajú cesnak, reťaz či jablko?
Banská Bystrica

Zahraničné

TRAGÉDIA na Štedrý deň:
TRAGÉDIA na Štedrý deň: Pri zrážke dvoch áut zomrelo šesť ľudí! Jedno začalo po zrážke horieť
Zahraničné
Zmeny v českom diaľničnom
Česko mení diaľničné známky a pritvrdzuje pokuty! Obrovská zmena sa dotkne aj Slovákov: Koniec výhod pre elektromobily?
Zahraničné
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
MIMORIADNY ONLINE Rokovania o mieri sú v slepej uličke! Zelenskyj optimistický nie je: Rusko hlási požiar rafinérie
Zahraničné
Ilustračné foto
Do desaťročia na Mesiaci? Rusko plánuje výstavbu jadrovej elektrárne pre lunárne výskumy
Zahraničné

Prominenti

Chris Rea
Chris Rea (†74) zomrel krátko pred Vianocami: Smrť si pár týždňov pred tým vzala aj jeho dvoch súrodencov!
Zahraniční prominenti
Daniel Hevier v obrovskom
Daniel Hevier v obrovskom smútku: Deň pred Vianocami zomrela jeho manželka Mária (†77)
Domáci prominenti
Sedem princov z rozprávok,
Sedem princov z rozprávok, ktorí lámali ženské srdcia: Ktorého by ste si vybrali vy?
Domáci prominenti
Alexander Bárta v rozprávke
Alexander Bárta v novej rozprávke vyzerá ako… Pozrite sa na to, neskutočná podoba!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Žena plávala a scrollovala
INTERNET V ŠOKU: Žena plávala v bazéne a pozerala do mobilu! To je už priveľa... multitasking alebo závislosť?
Zaujímavosti
Vianočný stromček vysychá už
Vianočný stromček vysychá už na Štedrý deň? TOTO okamžite spravte! Experti varujú, čas na záchranu sa kráti
Zaujímavosti
FOTO DESIVÝ nález na pláži:
DESIVÝ nález na pláži: Pár pri prechádzke objavil priesvitné telo bez hlavy! Ani odborníci netušia, ČO TO JE
Zaujímavosti
Nová štúdia vyvoláva otázky:
Nová štúdia vyvoláva otázky: Po BOOSTER dávke proti COVIDU môže vzrásť riziko VÁŽNEHO vírusového ochorenia!
Zaujímavosti

Dobré správy

Dôležitá trasa je znovu
Dôležitá trasa je znovu obnovená: Východniarov čaká aj jedna veľká novinka
regiony.zoznam.sk
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Čas na prestup v
Čas na prestup v známej stanici sa výrazne skráti: Žilinský kraj hlási viaceré novinky
zilina.zoznam.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Čistá nádhera alebo gýč? Pozrite si, ako vyzerajú Vianoce v rôznych kútoch planéty! (foto)
Čistá nádhera alebo gýč? Pozrite si, ako vyzerajú Vianoce v rôznych kútoch planéty! (foto)
Pravá tvár retro Vianoc: Pozrite si vzácne fotografie, ktoré vás prenesú do čias vašich rodičov a starých rodičov! (foto)
Pravá tvár retro Vianoc: Pozrite si vzácne fotografie, ktoré vás prenesú do čias vašich rodičov a starých rodičov! (foto)
Ruský plyn v Európe: Je jeho návrat po mieri vôbec reálny? Technicky áno, v ceste však stoja aj záujmy USA!
Ruský plyn v Európe: Je jeho návrat po mieri vôbec reálny? Technicky áno, v ceste však stoja aj záujmy USA!
Namiesto ponožiek miliarda dolárov? Priamo na Štedrý deň sa bude hrať o gigantický jackpot!
Namiesto ponožiek miliarda dolárov? Priamo na Štedrý deň sa bude hrať o gigantický jackpot!

Varenie a recepty

Ako správne upiecť lososa v rúre za 5 minút?
Ako správne upiecť lososa v rúre za 5 minút?
30 top receptov na vyprážané rezne
30 top receptov na vyprážané rezne
Vyprážaný kapor: Prešľapy, ktoré pokazia štedrovečernú klasiku
Vyprážaný kapor: Prešľapy, ktoré pokazia štedrovečernú klasiku
Rady a tipy
Najlepší zemiakový šalát: Viete, čím a ako ho správne dochutiť?
Najlepší zemiakový šalát: Viete, čím a ako ho správne dochutiť?
Rady a tipy

Šport

Obhajca po nečakanej policajnej razii u Vémolu: Vôbec tomu obvineniu nerozumieme
Obhajca po nečakanej policajnej razii u Vémolu: Vôbec tomu obvineniu nerozumieme
Bojové športy
Doma ho čaká päť detí: 50-násobný reprezentant chce po návrate z basy späť do profi futbalu
Doma ho čaká päť detí: 50-násobný reprezentant chce po návrate z basy späť do profi futbalu
Ostatné
FOTO Najkrajší vianočný darček: Bývalá ruská tenisová kráska a slávny spevák s radostnou novinou
FOTO Najkrajší vianočný darček: Bývalá ruská tenisová kráska a slávny spevák s radostnou novinou
WTA
Hrozí mu 18 rokov väzenia, podaný návrh na vzatie do väzby: Kauza Vémola naberá na obrátkach!
Hrozí mu 18 rokov väzenia, podaný návrh na vzatie do väzby: Kauza Vémola naberá na obrátkach!
Bojové športy

Auto-moto

Nafta, automat, 4x4, 7 miest a vôňa kože. Toto auto vie ako potrápiť prémiovky
Nafta, automat, 4x4, 7 miest a vôňa kože. Toto auto vie ako potrápiť prémiovky
Novinky
Regály formujú moderné skladovanie a zvyšujú efektivitu logistických priestorov
Regály formujú moderné skladovanie a zvyšujú efektivitu logistických priestorov
Správy
NDS ukázala tunel Višňové verejnosti. Taký veľký záujem nečakali
NDS ukázala tunel Višňové verejnosti. Taký veľký záujem nečakali
Doprava
VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Toto robí rozdiel medzi priemerným a úspešným zamestnancom. Ako ste na tom vy?
Toto robí rozdiel medzi priemerným a úspešným zamestnancom. Ako ste na tom vy?
Motivácia a produktivita
Psychológia úspechu: Ako malé zmeny vo vašom živote priťahujú veľké výsledky
Psychológia úspechu: Ako malé zmeny vo vašom živote priťahujú veľké výsledky
Motivácia a inšpirácia
Šéf vám píše večer či cez víkend? Možno robíte chybu, ktorá vás stojí energiu aj rešpekt
Šéf vám píše večer či cez víkend? Možno robíte chybu, ktorá vás stojí energiu aj rešpekt
Práca a voľný čas
Vysoká škola už nestačí? Tieto soft skills dnes rozhodujú o tom, či uspejete na trhu práce
Vysoká škola už nestačí? Tieto soft skills dnes rozhodujú o tom, či uspejete na trhu práce
Trendy na trhu práce

Technológie

Zem má vlastný „termostat“. Vedci objavili mechanizmus, ktorý ju môže zmeniť na snehovú guľu. A nie je to dobrá správa
Zem má vlastný „termostat“. Vedci objavili mechanizmus, ktorý ju môže zmeniť na snehovú guľu. A nie je to dobrá správa
Veda a výskum
Zaplať raz, používaj navždy! Office 2021 Pro už od 30,25 € a WinOS so zľavou až 90 %. Godeal24 oslavuje Vianoce výhodnými licenčnými kľúčmi!
Zaplať raz, používaj navždy! Office 2021 Pro už od 30,25 € a WinOS so zľavou až 90 %. Godeal24 oslavuje Vianoce výhodnými licenčnými kľúčmi!
Sponzorovaný obsah
Mokrí banditi zo Sám doma sú medicínsky zázrak. Lekár vysvetľuje, že v realite by Kevin čelil obvineniu z vraždy
Mokrí banditi zo Sám doma sú medicínsky zázrak. Lekár vysvetľuje, že v realite by Kevin čelil obvineniu z vraždy
Filmy a seriály
Kde doma umiestniť Wi-Fi router, aby signál fungoval v každej izbe? Toto o šírení signálu veľa ľudí netuší
Kde doma umiestniť Wi-Fi router, aby signál fungoval v každej izbe? Toto o šírení signálu veľa ľudí netuší
Návody

Bývanie

Môjdom.sk vám želá tie najkrajšie Vianoce
Môjdom.sk vám želá tie najkrajšie Vianoce
Žinylkové ozdoby, štolverky a svetielka v tvare muchotrávok. Takto sme zdobili vianočné stromčeky za čias socializmu!
Žinylkové ozdoby, štolverky a svetielka v tvare muchotrávok. Takto sme zdobili vianočné stromčeky za čias socializmu!
Z diaľky vyzerá obyčajne, no je na ňom čosi zvláštne. Fasáda klame, dom sa začína inde a bol fantastický nápad!
Z diaľky vyzerá obyčajne, no je na ňom čosi zvláštne. Fasáda klame, dom sa začína inde a bol fantastický nápad!
Po tiktoku sa šíri prekvapivo jednoduchý trend. Cozymaxxing vytvorí komfort na počkanie a stačí k nemu pár drobností
Po tiktoku sa šíri prekvapivo jednoduchý trend. Cozymaxxing vytvorí komfort na počkanie a stačí k nemu pár drobností

Pre kutilov

Lepšia ako z obchodu! Poctivá domáca Marlenka, ktorá sa rozplýva na jazyku
Lepšia ako z obchodu! Poctivá domáca Marlenka, ktorá sa rozplýva na jazyku
Recepty
Chcete medovníky s farebnou polevou? Vyskúšajte prírodné farbivá – nájdete ich aj doma
Chcete medovníky s farebnou polevou? Vyskúšajte prírodné farbivá – nájdete ich aj doma
Recepty
Čomu sa vyhnúť v decembri: 8 chýb, ktoré robia v zime záhradkári a pestovatelia najčastejšie
Čomu sa vyhnúť v decembri: 8 chýb, ktoré robia v zime záhradkári a pestovatelia najčastejšie
Záhrada
Hľadáte inšpiráciu na vianočné pečenie? Z týchto 12 sladkých receptov si určite vyberiete
Hľadáte inšpiráciu na vianočné pečenie? Z týchto 12 sladkých receptov si určite vyberiete
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto znamenia zažijú najsilnejšie sviatočné zmierenia a návraty: Pozrite sa, či ste sa našli
Partnerské vzťahy
Tieto znamenia zažijú najsilnejšie sviatočné zmierenia a návraty: Pozrite sa, či ste sa našli
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
TRAGÉDIA na Štedrý deň:
Zahraničné
TRAGÉDIA na Štedrý deň: Pri zrážke dvoch áut zomrelo šesť ľudí! Jedno začalo po zrážke horieť
Zmeny v českom diaľničnom
Zahraničné
Česko mení diaľničné známky a pritvrdzuje pokuty! Obrovská zmena sa dotkne aj Slovákov: Koniec výhod pre elektromobily?
Trúfnete si na vianočný
Domáce
Veľký vianočný KVÍZ je tu: Ako dobre poznáte filmy a rozprávky, ktoré patria k sviatkom? Otestujte sa!
PRIESKUM trochu inak: Čo
Domáce
PRIESKUM trochu inak: Čo podľa Slovákov patrí do zemiakového šalátu? TOP 10 surovín, rozdeľuje nás VAJCE

Ďalšie zo Zoznamu