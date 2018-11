Mamička kúpila synovi (4) banán: FOTO Čo to má byť? Hrozný objav po tom, čo ho ošúpala

"Deti sedeli v zadnej časti auta a syn mi podal banán, pretože ho nevedel otvoriť. Keď som ho ošúpala, bol celý červený. Nikdy som nič také nevidela, tak som z toho bola mimo a len som si pomyslela, čo to, sakra, je. Najprv sa mi zdalo, že je to krv," uviedla Gemma pre Bristol Live.

Zdroj: FB/Gemma Grange

Podľa nej vyzeralo ovocie z vonku úplne normálne, no sklamalo ju, ako sa obchod zachoval. Jej priateľka totiž kontaktovala supermarket v jej mene, pretože Gemma musela ísť do práce, ale obe sa obávali, že iné deti by mohli naraziť na rovnaký problém.

Zdroj: FB/Gemma Grange

Keď kamarátka priniesla banán do supermarketu, dostala poukážku vo výške 5 libier (cca 5,7 eur). Pýtala sa vraj aj na to, či teraz bude Asda kontrolovať aj ostatné ovocie, ale zamestnanci sa vyjadrili, že to nie je možné. Gemma sa vyjadrila, že mali urobiť viac, ako len poskytnúť poukážku.

"Chcela som varovať rodičov, aby skontrolovali ovocie svojich detí predtým, ako im ho dajú. Ak by som ho dala synovi do škôlky na obed, jednoducho by ho zjedol," vysvetlila rozrušená mamička.

Zdroj: FB/Gemma Grange

Asda sa zatiaľ podľa portálu mirror.co.uk k prípadu nevyjadrila. Nie je tak známe, čo spôsobilo zvláštne sfarbenie banána a či nejde opäť raz iba o zbytočnú paniku.