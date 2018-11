Výlet do Mexika sa skončil nočnou morou: FOTO Mladík odišiel z baru, v letovisku ho čakala smrť

Taylorova sesternica Tracy Goetzová televízii KCRG povedala, že podľa polície malo ísť o náhodný násilný čin, pri ktorom obeti vzali topánky a peňaženku. "Nechcú, aby ľudia vedeli, že tam dochádza k vraždám, pretože potom by tam nechodili," dodala Goetzová s tým, že dovolenkári by mali poznať, že to nie je bezpečné miesto.

Mladíkovi rodičia sa tiež obávajú, že miestne úrady budú tvrdiť, že išlo o vraždu medzi turistami a neboli do nej zainteresovaní miestni obyvatelia. "Najprv sme tomu neverili," povedal ABC News otec obete Kris Meyer. "Bola to správa, o ktorej sme si mysleli, že je to veľmi krutý podvod, ale potom sa potvrdilo, že je to skutočnosť," dodal.

Zdroj: Facebook

Podľa svedkov na mladíka mali zaútočiť traja muži. Zmizla jeho peňaženka, obuv, hodinky aj iPhone. "Obávame sa, že to budú zakrývať a my sa nikdy nedozvieme skutočný príbeh za všetkými týmito nezodpovedanými otázkami," uviedol Taylorov otec s tým, že nechce, aby sa to stalo aj niekomu inému.

Rodičia obete napríklad nerozumejú tomu, prečo sa ich syn nachádzal tak ďaleko od bytov, ktoré si prenajali s priateľmi. V deň vraždy oslavovali kamarátove narodeniny v bare, ktorý je vzdialený od ubytovania asi 10 minút chôdze. Jeho telo sa však našlo 32 minút chôdze opačným smerom a 10 minút jazdy autom od baru.

Zdroj: Facebook

Priatelia, ktorí pricestovali do Mexika s mladíkom, jeho rodičom povedali, že skupina sa oddelila a oni zrazu netušili, kam sa Taylor podel. Rodičia teraz dúfajú, že im pomôže FBI, ktorá by mohla dostať povolenie od mexickej vlády, aby dohliadla na vyšetrovanie. Potom by mohli mať jasno v tom, čo sa naozaj stalo.

V auguste americké ministerstvo zahraničných vecí vydalo varovanie, aby turisti pri návšteve Mexika zvýšili opatrnosť. Stalo sa tak po tom, ako úrady potvrdili objavenie ôsmich tiel blízko letoviska v Kankúne.