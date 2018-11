Emotívne priznanie bývalej prvej dámy: VIDEO Obamová o potrate, osobnom zlyhaní a Trumpovi

Bývalá prvá dáma to nemala vždy ľahké. V otvorenom rozhovore sa priznala k veciam, ktoré nie sú pre ženu ľahké. Okrem toho komentovala aj pôsobenie Donalda Trumpa v prezidentskom úrade, ale aj to, aké ťažké bolo pre ňu zvládať politickú kariéru svojho manžela.

Mala som pocit, že som zlyhala

„Mala som pocit, akoby som zlyhala, lebo som nevedela, aké časté sú spontánne potraty, pretože sme o nich nehovorili,“ uviedla Obamová. Bývalá prvá dáma (54) vyhlásila, že ona a jej manžel a exprezident Barack Obama „museli ísť na oplodnenie in vitro (v skúmavke)“, aby počali Sashu a Maliu. Dnes majú ich dcéry 17 a 20 rokov, dodala tlačová agentúra AP.

Americký prezident ohrozil môjho muža a deti

Manželka prvého afroamerického prezidenta v dejinách USA vraj tiež Trumpovi nikdy nezabudne, ako sa v čase úradovania jej manžela snažil verejne spochybniť, že sa Obama narodil v USA. Aj to je súčasťou jej životopisnej knihy Becoming. Obamová v memoároch tiež kritizuje Trumpa za jeho nadradený postoj k ženám. Obama, ktorý je synom Američanky a Keňana, sa narodil na Havaji.

Zdroj: SITA/AP/Charles Dharapak

Tam poslal Trump v roku 2011, kedy sa už netajil prezidentskými ambíciami, svojho súkromného ​​vyšetrovateľa preveriť okolnosti Obamovho narodenia. „Bolo to celé šialené a zle mienené a sršala z toho bigotnosť a xenofóbia,“ píše v knihe Obamová. „Ale bolo to aj nebezpečné,“ dodala. Podľa nej vtedy mohol niekto nabiť zbraň a ísť do Washingtonu a ohroziť ich dcéry. „Donald Trump svojimi hlasnými a bezohľadnými narážkami ohrozil bezpečnosť mojej rodiny. A to mu nikdy neodpustím,“ napísala v memoároch Obamová.

Po nástupe Trumpa som bola zdesená

V napäto očakávanej biografii vyjadrila Obamová tiež „zdesenie“, ktoré sa jej zmocnilo v novembri 2016, keď zistila, že Trump bude nástupcom jej manžela v úrade prezidenta. Bývalá prvá dáma vo svojej knihe tiež opísala, ako sa „triasla zlosťou“, keď médiá v októbri 2016 zverejnili videozáznam z roku 2005 zachytávajúci Trumpove obscénne výroky o ženách. Trump sa na ňom vychvaľoval, čo všetko ho ženy nechávajú robiť, pretože je slávny.

Zdroj: SITA/AP

Obamová v knihe kritizuje aj Trumpove nadradené správanie v predvolebnej kampani voči jeho demokratickej súperke Hillary Clintonovej. Obamová označila Trumpove správanie v jednej z predvolebných debát za "stalking". Na výňatky z knihy reagoval Trump. Podľa neho dostala Obamová za knihu „veľa peňazí“ a preto sa očakáva, že bude trochu kontroverzná. „Ja zas nikdy nezabudnem (Obamovi) to, čo urobil s americkou armádou. Bola zplundrovaná a ja som to musel napraviť,“ povedal dnes podľa CNN Trump. „To, čo urobil (Obama) našej armáde veľmi ohrozilo našu krajinu,“ uviedol Trump.

Detstvo v Chicagu a rasizmus

Bývalá prvá dáma vo svojej knihe tiež rozpráva o tom, ako vyrástla v Chicagu a ako sa pri tom musela potýkať s rasizmom vo verejnom živote. Píše aj o tom, ako bola ohromená, keď sa stala prvou černošskou prvou dámou USA. Priznáva tiež, že spočiatku bola táto skutočnosť veľmi obtiažna pre jej manželstvo, keď manžel často nebol doma.

Zdroj: SITA

Päťdesiatštyriročná Obamová opísala aj zoznámenie s budúcim manželom koncom 80. rokov v advokátskej firme, kde ho dostala na starosť ako stážistu. Najskôr vraj bola skeptická, ale potom na ňu Obama urobil dojem svojím „sexi barytónom“ a „zvláštnou a vzrušujúcou kombináciou pokoja a sily“. Obamová opísala tiež to, ako strácala nádej, keď pred dvadsiatimi rokmi potratila. Obe dcéry sa potom narodili vďaka umelému oplodneniu, uviedla s odkazom na knihu agentúra AP.

Zdroj: SITA/AP/Crown

Vo svojej životopisnej knihe s názvom "Becoming", ktorá má vyjsť v utorok 13. novembra a Obamová ju predstaví v Chicagu, kde sa narodila. Akciu bude moderovať Oprah Winfrey. Obamová otvorene píše o všetkom - od svojho dospievania v Chicagu až po vyrovnávanie sa rasizmom vo verejnom živote a o tom, ako sa z nej stávala prvá černošská prvá dáma USA. V memoároch tiež spomína na počiatočné ťažkosti v manželstve, s ktorými zápasila, keď Obama začal politickú kariéru.