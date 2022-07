FIT postavička slečny prezidentovej: Dcéra (24) Baracka Obamu ukázala vymakané bruško!

LOS ANGELES - Doposiaľ bol v centre pozornosti prevažne jej otec, no za zmienku rozhodne stojí aj ona sama! Reč je o 24-ročnej dcére bývalého amerického prezidenta Baracka Obamu (60), Malii Ann Obama. Sympatickú "slečnu prezidentovú" pred pár dňami nafotili pri rannej prechádzke. A pozrite, akou fit postavičkou sa pýši!

Pred šiestimi rokmi sa o staršej dcére Baracka Obamu, Malii, nepísalo práve v pozitívnom duchu. Najprv ju na hudobnom festivale nachytali, ako si vychutnáva džointa, potom svet obletel záber, kde má pred sebou vodné bongo a o 3 roky neskôr ju, ešte ako 20-ročnú, nachytali s alkoholom v ruke. V USA je pritom do 21 rokov zakázaný.

No zdá sa, že s nezdravým životným štýlom už sekla... Alebo sa na nej veľmi neodzrkadlil. V týchto dňoch totiž fotografi zachytili mladú Obamovú pri rannej prechádzke v Los Angeles. Oblečený mala na sebe športový komplet - legíny a podprsenku. No a nedalo sa nevšimnúť si, že Malia na sebe evidentne maká. Pozrite na to vymakané bruško!