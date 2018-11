Prominentný novinár v problémoch: Pohádal sa s Trumpom, dostal zákaz do Bieleho domu

K slovnej prestrelke medzi oboma mužmi došlo v minulosti už viackrát. Tá najnovšia sa odohrala po tom, ako sa Acosta prezidenta začal vypytovať na tzv. karavánu migrantov zo Strednej Ameriky, ktorá sa blíži k hraniciam USA, priblížila vo štvrtok agentúra AFP. Trump po pár otázkach, v ktorých Acosta spochybňoval jeho tvrdenia, reportéra zahriakol a nariadil mu, aby sa vzdal mikrofónu. Keď to Acosta odmietol, Trump ho nazval "hrubým a hrozným človekom" a podobne počastoval neskôr i samotnú CNN.

"CNN by sa mala hanbiť za to, že pre ňu pracujete. Ste hrubý, hrozný človek. Nemali by ste pracovať pre CNN," povedal prezident Acostovi, ktorého sa následne zastal reportér stanice NBC Peter Alexander. "Nie som ani váš fanúšik, ak mám byť úprimný," pustil sa Trump i do neho. Na margo Acostu vzápätí ešte americký prezident dodal, že "ak robíte falošné správy, čo CNN robí často, ste nepriateľom ľudu."

Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci

Hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová zakrátko informovala, že Acostovi až do odvolania odobrali vstup do Bieleho domu. "Prezident Trump verí v slobodu tlače a víta ťažké otázky smerujúce na neho či jeho administratívu," uviedla hovorkyňa. "Nikdy však nebudeme tolerovať reportéra, ktorý chytá mladú ženu, pokúšajúcu sa vykonávať svoju prácu stážistky v Bielom dome. Takéto správanie je absolútne neprijateľné," zdôvodnila ďalej vo vyhlásení.

Narážala tak na moment, keď sa stážistka pokúšala na tlačovej konferencii Acostovi vytrhnúť mikrofón z rúk, čo jej on odmietal dovoliť. Reportér, ktorého sa medzičasom zastalo viacero novinárov, označil Sandersovej tvrdenie za "lož". Samotná CNN na incident reagovala vyhlásením, v ktorom uviedla, že prezidentove útoky voči médiám "už zašli priďaleko. Nie sú len nebezpečné, ale aj znepokojivo ne-americké."

Acostu sa následne zastalo i Združenie spravodajcov Bieleho domu (WHCA), ktoré združuje žurnalistov akreditovaných v sídle prezidenta USA. WHCA ostro namietalo proti rozhodnutiu odobrať akreditáciu do Bieleho domu Acostovi, "s ktorým má Trump zložitý vzťah" a Biely dom vyzvalo, aby zákaz vstupu novinárovi okamžite zrušil.