Vojna v Bielom dome, konflikt s novinárom má dohru: Trump šíri podvodné VIDEO

Acosta sa na stredajšej tlačovej konferencii Trumpa opýtal, prečo v závere kampane pred utorkovými voľbami karavánu migrantov mieriacich k USA zo strednej Ameriky označoval za inváziu.

Keď chcel spravodajca CNN položiť ďalšiu otázku, Trump vyhlásil: „To stačí". K Acostovi sa potom rozbehla internistka, ktorá sa mu pokúsila z rúk vytrhnúť mikrofón. Novinár si ju pôvodne nevšimol, následne sa jej po tom, čo ona iniciovala kontakt, ospravedlnil. Trump ho potom nazval „neslušným a hrozným" človekom, za ktorého by sa CNN mala hanbiť.

Video, ktoré šíri Biely dom

We stand by our decision to revoke this individual’s hard pass. We will not tolerate the inappropriate behavior clearly documented in this video. pic.twitter.com/T8X1Ng912y