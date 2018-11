Uvalenie sankcií na Saudskú Arábiu môže trvať ešte dlho: Potrebujeme dôkazy, priznal Pompeo

WASHINGTON - Ešte "niekoľko týždňov" môže trvať, kým Washington nazbiera dostatok dôkazov potrebných na to, aby uvalil sankcie na osoby zodpovedné za vraždu saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího, ktorého zabili 2. októbra na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule. V rozhovore pre americkú rozhlasovú stanicu KMOX to vo štvrtok povedal minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo.

"Prehodnocujeme uvalenie sankcií na jednotlivcov, ktorých sme doteraz dokázali identifikovať ako tých, ktorí sa podieľali na tejto vražde," povedal minister. "Bude nám to trvať niekoľko ďalších týždňov, kým budeme mať dostatok dôkazov na to, aby sme tieto sankcie zaviedli, ale myslím, že sa nám to podarí," uviedol ďalej.

Pompeo pripomenul, že americký prezident Donald Trump prisľúbil, že všetci, ktorí boli do tohto "odporného zločinu" zapojení, budú vzatí na zodpovednosť. Zároveň zdôraznil, rovnako ako už skôr i samotný Trump, že USA nemajú s Rijádom len dôležité obchodné, ale aj strategické vzťahy. "Chceme sa uistiť, že sa tieto vzťahy neporušia," dodal.

Na tvrdší postup voči Rijádu vyzval Trumpovu administratívu vo štvrtok Fred Ryan, vydavateľ a riaditeľ amerického denníka Washington Post, do ktorého zavraždený novinár Chášukdží prispieval. Ryan podľa agentúry AFP uviedol, že Chášukdžího vražda je v niektorých ohľadoch Washingtonom považovaná za "komplikáciu" v oveľa dôležitejšom strategickom vzťahu. "Džamálova smrť je však viac ako "komplikácia". Je to ničomná, štátom objednaná vražda nevinného novinára," povedal Ryan a vládu USA vyzval na to, aby pozastavila predaj zbraní Rijádu.