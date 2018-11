Zvoní obľúbenej postave zo Simpsonovcov umieračik? Američania sa sťažujú, ide o rasizmus

Ako uviedol minulý týždeň producent a YouTuber Adi Shankar, tvorcovia Simpsonovci vraj plánujú postavu Apuho zo seriálu úplne vyškrtnúť kvôli obvineniam z rasizmu, ktoré minulý rok rozpútal indický komik Hari Kondabolu.

Shankar v rozhovore pre portál IndieWire uviedol, že má potvrdené informácie z viacerých zdrojov o tom, že Apu ako postava skončí. „Nebudú okolo toho robiť haló alebo niečo také, jednoducho sa ho zbavia," povedal Shankar.

Výkonný producent Simpsonovcov Al Jean na tieto vyjadrenie reagoval nejednoznačne „Adi Shankar nie je producent Simpsonovcov. Prajem mu len to najlepšie, ale nevyjadruje sa za našu šou," uviedol Jean na Twitteri.

I wish you well too. Let’s work towards common ground. Ignoring only fans the flames. The world is polarized & getting more so, and the onus is on us to bring people together. Engage in a constructive way and this matter will go to bed. I see you, now I’m asking you to see me.