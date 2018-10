Ďalšia streľba v americkom klube: Strelec sa utrhol z reťaze, zranil sedem ľudí

Políciu privolali krátko po polnoci do nočného podniku Sevilla, kde sa konala oslava Halloweenu nazvaná Prvá očista. Policajti dorazili do podniku, kde sa nachádza aj reštaurácia, a na mieste našli dvoch ľudí so strelnými zraneniami. Oboch previezli do nemocnice.

Podľa polície lekárske ošetrenie vyhľadalo v neďalekom okolí ďalších päť ľudí, ktorí pri incidente v nočnom klube Sevilla na ulici Mission Inn Avenue utrpeli strelné zranenia. Bližšie informácie o stave zranených neboli k dispozícii. Polícia v Riverside prípad vyšetruje ako pokus o vraždu.