Mrazivé VIDEO z masakru v Kalifornii: Svedok natočil, ako strelec začal páliť do ľudí v bare

Video zobrazuje začiatok incidentu, keď strelec začal páliť do hostí v bare v americkom meste Thousand Oaks neďaleko Los Angeles. Natočil ho svedok Dallas Knapp, ktorému sa podarilo utiecť. Zábery zverejnil na sociálnej sieti s popisom: "Pozrel som sa mu do očí, zatiaľ čo on zabíjal mojich priateľov. Dúfam, že navždy zhorí v pekle." Po vypuknutí streľby sa ľudia snažili dostať von oknami a na mieste vypukla panika.

Páchateľom má byť bývalý vojak

Dvadsaťosemročný Ian David Long strieľal z legálne zakúpenej pištole kalibru .45, ktorú mal vybavenú rozšíreným zásobníkom. Podľa šerifa všetko ukazuje na to, že si svoje obete vyberal náhodne. Šerif uviedol, že jeho úrad má Longa v evidencii. V apríli u neho zástupcovia šerifa zasahovali, lebo bol agresívny a správal sa iracionálne. V záznamoch je uvedený aj ako účastník dopravnej nehody a obeť istého sporu v bare.

Ian David Long Zdroj: Facebook

Long päť rokov do marca 2013 slúžil ako guľometník v námornej pechote, kde získal hodnosť rotného. Jeho domovskou základňou bol Havaj. Na prelome rokov 2010 a 2011 bol sedem mesiacov nasadený v Afganistane. Armáda uviedla, že Long získal niekoľko ocenení a tiež medailí.

Ian David Long Zdroj: Facebook

Teraz žil vo štvrti, ktorá je asi osem kilometrov vzdialená od baru, kde sa útok stal. Long žil spoločne s matkou a jeden zo susedov Richard Berge podľa CNN vypovedal, že mu žena povedala, že sa o syna obáva. Podrobnosti týkajúce sa domovej prehliadky úrady neoznámili, podľa médií bol na mieste prítomný tiež Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI).

Longov dom Zdroj: SITA/AP/Richard Vogel

Longova matka Coleen Zdroj: SITA/AP/Jae C. Hong

Streľba si vyžiadala 12 obetí

Jedným zo zastrelených je Ron Helus (54), zástupca šerifa, ktorý bol v službe 29 rokov, informovala CNN. Ten ako jeden z prvých reagoval na volanie o pomoc na linke 911. Na miesto činu dorazil spolu s hliadkujúcim policajtom a keď počuli streľbu, išli dovnútra. Vtedy bol Helus zasiahnutý niekoľkými strelami.

Ron Helus Zdroj: FB/Ron Helus

Jeho kolega ho vytiahol von, kde čakali, až dorazí zásahová jednotka. Zástupca šerifa svojim zraneniam podľahol neskôr v nemocnici. Keď dovnútra baru vstúpili asi po 15 minútach ďalší policajti, našli tam mŕtveho i strelca. Pravdepodobne spáchal samovraždu.

Obeťou je aj Justin Meek. Pracoval v bare, mal iba 23 rokov. Zdroj: Facebook

Internetový portál Ventura County Star napísal, že útočník vystrelil asi tridsaťkrát. Televízii ABC svedkovia povedali, že páchateľ najskôr niekoľkokrát vystrelil, potom po bare hádzal dymovnice a znova strieľal. Tieto informácie polícia zatiaľ nepotvrdila.

Ďalšia z obetí: Alaina Housleyová. Zdroj: SITA/AP/Adam Housley

Záchranári prijali prvé hlásenie o udalosti v stredu okolo 23:20 miestneho času (asi 08:20 SEČ). Na záberoch médií vidieť, ako sú z podniku Borderline Bar & Grill vynášaní zranení. Svedkovia popísali, že na mieste vypukla panika. Niektorí z prítomných použili stoličky, aby rozbili okná a dostali sa von, iní utekali pred streľbou na toalety. Bar je známy organizovaním tanečných zábav a koncertov. V čase streľby sa v ňom nachádzalo najmenej 200 mladých ľudí.