Poplach v dome Billa a Hillary Clintonovcov: Polícia našla bombu, útok na Obamu aj Sorosa

NEW YORK - Funkčné výbušné zariadenie objavila polícia v stredu pri dome bývalého amerického prezidenta Billa Clintona a jeho manželky Hillary v Chappaque v štáte New York. Informovala o tom spravodajská televízia Sky News.

Výbušné zariadenie bolo zaslané poštou aj na adresu kancelárie bývalého amerického prezidenta Baracka Obamu. Jeho dodaniu zabránila Tajná služba Spojených štátov (USSS). Príslušníci amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) našli v pondelok výbušninu aj v poštovej schránke v areáli rezidencie amerického miliardára a filantropa Georgea Sorosa.

Pri predbežnej kontrole zásielok adresovaných manželom Hillary a Billovi Clintoncom sa našlo výbušné zariadenie podobné tomu, ktoré sa v pondelok objavilo v poštovej schránke rezidencie miliardára Georgea Sorosa. Oznámila to dnes newyorská polícia, ktorá trhavinu zneškodnila.

O okolnostiach nálezu podľa denníka The New York zatiaľ nie sú bližšie informácie. Polícia novinárom oznámila, že rovnako ako v Sorosovom prípade išlo o rúrkovú bombu asi 15 centrimetrov dlhú, naplnenú výbušnou látkou. Nikto sa k zodpovednosti neprihlásil, takže o motívoch sa zatiaľ nič nevie, uviedol newyorský denník.

Clintonovci aj Soros bývajú na newyorskom predmestí. Filantrop a politický aktivista Soros je častým terčom tvrdej kritiky konzervatívnych skupín a na jeho adresu zaznievajú vyhrážky amerických antisemitov. Nedávno sa o ňom kriticky vyjadril aj prezident Donald Trump, keď mu prisúdil financovanie protestov proti sudcovi Brettovi Kavanaughovi. Ostré slová volia aj niektorí ďalší republikánski politici.

George Soros Zdroj: SITA/AP/Francois Mori

Soros bol nedávno v konzervatívnych médiách klamlivo obvinený, že financuje karavánu migrantov, ktorá zo stredoamerických štátov mieri k americkým hraniciam. Clintonovci sa v týchto dňoch zapojili do kampane pred blížiacimi sa kongresovými voľbami a obchádzajú volebné zhromaždenia demokratických kandidátov.

Zdroj: SITA/AP Photo/Seth Wenig

Na pátranie po pôvodcoch sa v oboch prípadoch podľa agentúry AP podieľa FBI, do vyšetrovania pokusu o útok na Clintonovcov sa takisto zapojila prezidentská ochranka, ktoré služieb užívajú zo zákona aj bývalí prezidenti USA.

Polícia evakuovala štúdiá CNN

V dôsledku nálezu podozrivej zásielky evakuovali bezpečnostné zložky štúdiá spravodajskej televízie CNN sídliace v mrakodrape Time Warner Center (TWC) v New Yorku. Informovala o tom na svojej webovej stránke televízia Sky News. Podľa jedného zo zamestnancov CNN, ktorý si neželal byť menovaný, priestory spoločnosti začali prehľadávať policajní pyrotechnici.

Zdroj: TASR/AP Photo

Podľa nemenovaného predstaviteľa polície, citovaného televíziou NBC News, je zariadenie nájdené v priestoroch TWC je podobné ako výbušné zariadenia, ktoré sa predtým našli v zásielkach adresovaných bývalým americkým prezidentom Billovi Clintonov a Barackovi Obamovi. Zdroj z prostredia newyorskej polície uviedol, že zariadenie pozostávajúce z rúrky a drôtov sa našlo v podateľni Time Warner Center. Okrem redakcií CNN boli evakuované aj ďalšie spoločnosti sídliace v 55-poschodovej budove nachádzajúcej sa na newyorskom Columbus Circle na rohu Central Parku.

Podozrivý balík sa našiel aj v pošte kongresmanky

V pošte demokratickej kongresmanky Debbie Wassermanovej-Schultzovej sa v stredu objavil podozrivý balík zaslaný na adresu jej kancelárie v meste Sunrise v americkom štáte Florida. Informovala o tom spravodajská televízia CNN. Kanceláriu kongresmanky úrady evakuovali. Na mieste, ktorého okolie polícia uzavrela, zasahuje pyrotechnická jednotka, uviedol príslušník floridskej polície Chris Piper.

Zatiaľ nie je jasné, či balík obsahuje podobné výbušné zariadenie, aké doposiaľ neznámy páchateľ alebo páchatelia poslali do sídla bývalého amerického prezidenta Billa Clintona a jeho manželky Hillary v štáte New York, washingtonského sídla bývalého šéfa Bieleho domu Baracka Obamu či štúdií CNN v New Yorku.