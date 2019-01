Odhalenie o intímnom živote Hitlera a Braunovej: Kvôli zriedkavému ochoreniu nikdy nemali sex

LONDÝN - Eva Braunová nikdy nemala sex s Adolfom Hitlerom kvôli zriedkavému gynekologickému ochoreniu, ktoré by urobilo pohlavný styk neznesiteľne bolestivým. Tvrdí to profesor a spisovateľ Thomas Lundmark, ktorý práve dokončil životopis vodcovej manželky a na základe dôkazov dospel k presvedčeniu, že trpela Mayer-Rokitansky-Küster-Hauserovým syndrómom.

Ochorenie sa prejaví u nenarodeného dieťaťa tým, že sa úplne nerozvinie reprodukčný systém a vytvorí sa iba malá alebo žiadna maternica a vaginálny kanál môže byť krátky, úzky alebo úplne chýba. Dospelí s neliečeným syndrómom uvádzajú, že spôsobuje bolestivý pohlavný styk a mnohí sa snažia o chirurgickú nápravu. Rovnako to malo byť aj v prípade Evy Braunovej.

Jedným z kľúčových dôkazov sú záznamy vedené manželkou Dr. Gustava Scholtena, prominentného nacistického gynekológa pracujúceho na jednej z mníchovských kliník. Pani Scholtenová si urobila poznámku o hovore z Hitlerovej rezidencie na Berghofe, v ktorom jej poďakovali za operáciu Evy Braunovej. Vodca ju za to odmenil výletom do Talianska.

Hoci Scholten zahynul v auguste 1944 pri automobilovej nehode, profesor Lundmark dokázal vystopovať jeho syna, chirurga Gerharda. Ten si spomenul, že bol v nemocnici navštíviť svoju tetu práve vtedy, keď tam ležala aj Eva Braunová. Údajne sa celý deň iba sťažovala a hovorila o tom, aké má bolesti. V jej izbe bolo toľko kvetín, že to vyzeralo ako v kvetinárstve.

Zdroj: comicvine.com

Dôvod operácie potvrdila Evina matka Fanny v rozhovore s turecko-americkou novinárkou Nerin Gunovou, ktorá v roku 1968 vydala Braunovej biografiu. "Bola operovaná kvôli úzkej vagíne," povedal profesor Lundmark. Po konzultácii s chirurgom v univerzitnej nemocnici v Münsteri, jednej z najprestížnejších nemocníc v Nemecku, zistil, že Braunová trpela MRKH syndrómom.

To, že Eva Braunová poznala doktora Scholtena, je nepopierateľné. Existuje poznámka, ktorú napísala na svojom osobnom papieri, v ktorej sľubovala lekárovi pozvanie do svojho domu. Gerhard Scholten si tiež spomenul, ako ho Eva krátko po smrti otca vzala kúpať sa do horského jazera Königssee.

Svedectvo ostatných, ktorí poznali Braunovú osobne, zase vrhá svetlo na povahu jej vzťahu s nacistickým diktátorom. Počas cesty do Ríma sa Eva priznala jej prekladateľovi, nacistickému diplomatovi Eugenovi Dollmannovi, že s Hitlerom intímne nežijú. "Poslanie, poslanie, poslanie je všetko, čo pozná... samotná myšlienka fyzického kontaktu by znamenala kontamináciu jeho poslania. Mnohokrát, keď sme spolu sledovali východ slnka, sa mi priznal, že môže milovať len Nemecko," citoval Dollmann vo svojich spomienkach Braunovej slová.

Zdroj: YouTube

Hitlerov osobný lekár Karl Brandt a dve jeho tajomníčky Gertraud Jungeová a Christa Schroederová tiež odmietli akúkoľvek predstavu o sexuálnom vzťahu s Braunovou. Jednoducho sa o ňom nikdy nenašli žiadne dôkazy. Dokonca samotný Hitler vo svojej poslednej vôli a testamente naznačuje platonický vzťah, keď Braunovú velebí za "veľa rokov verného priateľstva". Jediná zmienka o láske je o láske k svojmu ľudu.

Profesor Lundmark však nenašiel žiadny náznak toho, že by Braunová mala aspoň v minulosti nejakých milencov. "Nikdy nechodila s mužom, dokonca ani s Hitlerom, bez sprievodu," tvrdí spisovateľ. Podľa neho Braunová poskytla Hitlerovi štít proti špekuláciám o jeho osobnom živote. "Doslova žila pre Hitlera," uviedol, "a on ju využil".