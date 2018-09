Lavrov to na pôde OSN povedal na rovinu: Americko-ruské vzťahy dosiahli historické dno

Sergej Lavrov

Zdroj: SITA/AP Photo/Seth Wenig

NEW YORK - Súčasné vzťahy medzi Spojenými štátmi a Ruskom sú "zlé a pravdepodobne na najnižšej úrovni všetkých čias". Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov to povedal v piatok na tlačovej konferencii v New Yorku, kde niekoľko hodín predtým vystúpil v rámci tohtoročnej všeobecnej rozpravy Valného zhromaždenia OSN.