Americkú študentku stopli na hranici: Pre podozrenie z podpory Palestíny ju nepustili do Izraela

JERUZALEM - Izraelský minister verejnej bezpečnosti Gilad Erdan bráni postup svojej krajiny voči americkej študentke, ktorej zamietli vstup do Izraela pre podozrenie z podpory palestínskej kampane na bojkot židovského štátu. Informovala o tom v stredu agentúra AP.

Dvadsaťdvaročná Lara Alqasemová pristála minulý týždeň na Medzinárodnom letisku Bena Guriona v izraelskom Tel Avive s platnými študentskými vízami. Podľa denníka The New York Times chcela v Izraeli študovať na univerzite. Vstup do krajiny jej však zamietli a nariadili jej deportáciu na základe podozrenia, že podporuje bojkotové hnutie.

Alqasemová bola v USA členkou študentskej organizácie na podporu Palestíny, ktorá bojkotuje spoločnosti spolupracujúce s Izraelom, napísal The New York Times.Erdan zdôraznil, že Izrael urobí všetko, čo je podľa neho správne, na ochranu bezpečnosti krajiny. Pre agentúru AP povedal, že krajina má právo rozhodnúť, kto prekročí jej hranice.

Prípadom sa zaoberá súd v Tel Avive, na ktorý Alqasemová podala sťažnosť, v ktorej vyhlásila, že nemá v úmysle zúčastniť sa na aktivitách spojených s bojkotom a ani neplánuje navštíviť palestínske územie.