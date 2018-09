FOTO Česko ničí víchrica: Kolabuje doprava, vyvrátilo stromy, nejde elektrina, Nemecko hlási obeť

PRAHA - Do Česka dorazil v nedeľu večer studený front spojený s tlakovou nížou nazvanou Fabienne, ktorá prináša prudký vietor. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vopred vydal výstrahu pred ním. Vietor zastavil na niektorých miestach vlaky a stromy ležia na tratiach najmä v stredných Čechách, informoval spravodajský portál Novinky.cz. Pražskí hasiči na Twitteri hovoria o tridsiatich udalostiach spojených so silným vetrom. V nedeľu bolo 140-tisíc odberných miest bez elektriny. Nemecko hlási jedno úmrtie. Rakúsko vydalo ešte prísnejšiu výstrahu než Česko.

Nárazy silného vetra v súvislosti s Fabienne majú dosahovať rýchlosť až 90 kilometrov za hodinu, na horách až 125 kilometrov za hodinu. Veterná smršť udrela najprv na západe Čiech, v meste Aš, kde vyvrátila strom, a odtiaľ rýchlo postupovala ďalej - okolo 20. hodiny SELČ sa prejavila aj v Prahe. Na Heráleckej ulici sa strom oprel o obytný dom, uviedli pražskí hasiči na Twitteri, ktorí hovoria o tridsiatich udalostiach spojených so silným vetrom. Zasahovali do polnoci.

#Fabienne v Praze. Od 20:00 hodiny do 20:21 hodiny zasahují pražští hasiči u deseti případů v souvislosti se silným větrem. Jedná se o popadané stromy na komunikaci. V Herálecké ulici se strom opřel o obytný dům. — Hasiči Praha (@HasiciPraha) 23. septembra 2018

Českí meteorológovia vydali vysoký stupeň nebezpečenstva, ktorý bol v platnosti od nedele 18. hodiny do pondelka 5. hodiny ráno. Takmer pre celé územie Českej republiky platí do 18. hodiny výstraha s nižším stupňom. Situácia by sa mala počas dopoludnia upokojiť len v Plzenskom a Juhočeskom kraji.

Silný vietor, ktorý podľa predpovede meteorológov večer zasiahol od západu Česko, zastavil na niekoľkých miestach vlaky. Na tratiach, hlavne v stredných Čechách, ležia popadané stromy. V Prahe bola kvôli silnému dažďu obmedzená aj prevádzka niektorých električiek. Vyplýva to z informácií na webových stránok Českých dráh (ČD) a Pražskej integrovanej dopravy (PID). Energetici očakávajú v noci a v pondelok poruchy a výpadky elektrickej siete.

Vyvrátený stom privalil dve osoby v chate

V olomouckom kraji utrpeli zranenia dve osoby, ktoré privalil strom. Českí portál informoval, že strom vyvrátil silný poryv vetra a spadol na chatu, v ktorej sa osoby nachádzali.

V Karlovarskom kraji stojí trať medzi Chebom a stanicou Marktredwitz, do spadnutého stromu tam narazil osobný vlak. Podľa hovorcu krajských hasičov Martina Kasala sú od 19:00 v teréne desiatky profesionálnych i dobrovoľných hasičov, ktorí odstraňujú hlavne popadané stromy a konáre z ciest.

#Fabienne v Praze: do 23:55 jsme zasahovali celkem u 23 událostí spojených se silným větrem. Aktuálně zasahujeme v ulici Za návsí v Praze 4, kde spadl strom na zaparkovaná auta. Situace se uklidňuje. pic.twitter.com/G9fPUmxDg7 — Hasiči Praha (@HasiciPraha) 23. septembra 2018

V Ústeckom kraji vyrážali hasiči k popadaným stromom hlavne na Lounsku, kde mali do 20:30 zatiaľ desiatku výjazdov. V ostatných častiach regiónu riešia jednotlivé prípady, povedal pracovník operačného strediska krajských hasičov. Železničná doprava stála napríklad v Mutějovicach, kde osobný vlak vyčkával na zmiernenie silných nárazov vetra. Medzi Ústím nad Labem a Lovosicami jazdia vlaky po jednej koľaji.

V Stredočeskom kraji je prerušená prevádzka vlakov v úseku Lužná pri Rakovníkovi a Rakovníka. Po nabehnutí vlaku do stromu bola poškodená lokomotíva. "Odstraňovanie bude trvať pravdepodobne niekoľko hodín. V úseku je zavedená náhradná autobusová doprava," uviedol na twitteri koordinátor dopravy PID. Ďalšie vlaky stoja napríklad na trati z Lysej nad Labem v úseku Všetaty - Dřísy, medzi stanicami Vrané nad Vltavou a Davle a Berounom a Zdicemi.

V Prahe silný dážď dočasne zdržal električky v Holešoviciach, na Malej Strane, vo Vysočanoch, pri Vozovni Střešovice a na Malovance. Vo všetkých prípadoch bola podľa PID zaplavená výhybka.

Vzhľadom na situáciu energetici očakávajú výpadky elektrickej energie. "Kvôli očakávaným nepriaznivým poveternostným podmienkam sme aktuálne posilnili kapacity na našom dispečingu," informovala hovorkyňa E.ON Martina Slavíková. Servisní pracovníci nemôžu z bezpečnostných dôvodov vykonávať terénne práce v noci a za búrky, takže k prípadným poruchám v teréne budú vychádzať hneď po svitaní, ak to počasie dovolí, dodala. Počet pracovníkov ako v teréne, tak i na dispečingu a call centre zvýšila tiež spoločnosť ČEZ Distribúcia. "V pohotovosti budú aj externé dodávateľské firmy, ktoré nám v prípade zvýšenej poruchovosti pomáhajú v teréne," uviedla hovorkyňa Skupiny ČEZ Soňa Holingerová.

V nedeľu bolo bez elektriny​ 140-tisíc odberných miest

Silná víchrica dnes večer zasiahla západ Čiech. Na väčšine územia Karlovarského aj Plzeňského kraja láme stromy. ČEZ včera večer hlásil 140-tisíc odberných miest bez elektriny. V pondelok pred 7. hodinou ráno evidoval ČEZ 60-tisíc miest bez prúdu. E.ON hlásil zhruba 7-tisíc domácností bez elektriny. Výpadky sú aj na sieti vysokého napätia. Vietor navyše zosilňuje. Najhoršia situácia je vo vyšších polohách. Vyplýva to z informácií, ktoré poskytli hasiči, energetici aj miestni obyvatelia.

Silný vietor hlási v Karlovarskom kraji najmä okres Karlove Vary, kde ČEZ Distribúcia eviduje výpadky elektriny na 70 miestach. V Plzenskom kraji registrujú energetici zhruba celkom 350 porúch, najviac na Domažlicku, nasleduje juh Plzeňska a Klatovsko.

Všetky čaty poruchovej služby ČEZ, ktoré boli vrátane call centra výrazne posilnené, sú podľa regionálnej hovorkyne ČEZ Michaely Jírovcova v teréne. "Väčšinou ide o krátkodobé výpadky, ale kvôli nebezpečenstvu silného vetra môžu niektoré výpadky trvať dlhšie, pretože naši ľudia sa nemusia na všetky miesta za tmy dostať," uviedla.

"Ešte nikdy som niečo podobné nevidel, v čerešňovej aleji u Josefova (u Sokolova) lietajú stromy cez cestu, v neďalekej Krajkovej to kosí smreky v lese. Nie je vidieť na cestu, lietajú popolnice, značky, všetko," uviedol občan Krajkovej. Najhoršia situácia je vo vyšších polohách, kde nejde elektrina už niekoľko hodín. Výpadky elektrického prúdu hlásia ale aj okresné mestá Sokolov a Karlove Vary.

Nemecko hlási jedno úmrtie

Silnej víchrice sa obáva aj Rakúsko. Tamojší meteorológovia vydali ešte prísnejšiu výstrahu než platí pre Česko. Varujú, že hrozí krátkodobé obmedzenie vlakovej i leteckej dopravy. Nemecko doposiaľ hlási jednu obeť na živote, ktorou je 78-ročná žena. V Sasku sa dokonca prehnalo tornádo.