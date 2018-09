Trump mení rozhodnutia podľa smeru vetra: To, čo povedal v pondelok, dnes neplatí

Američania si napriek tomu od odtajnenia sľubovali aj to, že im ponúkne hlbší pohľad aj na samotné ruské zasahovanie do volieb. V piatok však Trump nečakane oznámil, že odtajnenie materiálov sa rozhodol zatiaľ zastaviť. Ako dôvod prezident uviedol, že vyšetrovanie sa týka aj spojeneckých krajín, a dve z nich ho údajne požiadali, aby odtajnenie stopol.

Trump zmenu plánov oznámil v rozhovore pre televíziu Fox News. Na otázku moderátora, ako pokračuje odtajnenie dokumentov, Trump najprv uviedol, že "sa to hýbe", vzápätí však oznámil, že odtajnenie zastavil, pretože mu v tejto veci telefonovali "dvaja veľmi dobrí spojenci". "Musíme rešpektovať ich priania. Ale pôjde to von," vyhlásil Trump. O ktoré dve krajiny by malo ísť, to prezident nepovedal.

Podľa neskoršieho Trumpovho príspevku na Twitteri dokonca už ani nie je isté, či prezident tieto materiály odtajní aspoň neskôr. Trump v tomto príspevku napísal, že materiály určené pôvodne na odtajnenie nechal preveriť inšpekcii ministerstva spravodlivosti. "Nakoniec, ešte stále ich môžem odtajniť, ak sa to ukáže ako potrebné," dodal.