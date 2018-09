Hlúpy žartík na dovolenke v Grécku vyšiel Britky (20, 20) draho: Najodpornejší zážitok v živote

Dievčatá stretli 24. augusta na pláži Issos na Korfu skupinku gréckych mužov a strávili s nimi popoludnie. Nakoniec jedného z nich nahovorili, aby sa šiel okúpať iba v boxerkách a dostali bláznivý nápad, že si z neho vystrelia a ukryjú mu šaty pod iné ležadlo. Dobre sa zabávali aj jeho kamaráti, ktorí si ho natáčali na mobilné telefóny. Spokojné s výsledkom sa Britky vrátili do 4-hviezdičkového rezortu Labranda Sandy Beach a zostali šokované, keď ich večer navštívila polícia.

Pre denník The Sun uviedli, že od nich žiadala, aby vrátili mužove oblečenie aj hodinky značky Rolex v hodnote 400 libier (cca 450 eur). Dievčatá sa dôstojníkom snažili vysvetliť, že ony tie veci nemajú, ale takéto ubezpečovanie nestačilo. Žiadne hodinky vraj nikdy v ruke ani nedržali. Nakoniec skončili v policajnej cele. Mužovi kamaráti totiž tvrdili, že ich videli, ako hodinky a šaty berú do hotela.

Zdroj: profimedia.sk

"Bola to najstrašnejšia a najtraumatickejšia skúsenosť v našom živote," povedala Shona. "Od začiatku až do konca s nami zaobchádzali zle a ja som sa nikdy s ničím podobným stretla. Nikto nám nič nevysvetlil, predviedli nás do miestnosti a prehľadali. Cely boli úplne odporné, na stenách boli nápisy a všade na podlahe moč," posťažovala sa Shona, podľa ktorej museli ležať na zhnitých matracoch bez vankúša, deky alebo inej prikrývky. Navyše v celách bolo povolené fajčiť, takže to tam neustále páchlo od cigariet.

Podľa nej došlo k porušeniu ich základných ľudských práv, keďže im nechceli dať jedlo ani pitie 24 hodín na základe vymysleného príbehu o tom, že ich Gréci videli, ako berú späť do hotela oblečenie aj hodinky. Shona hovorí, že to bola jedna veľká lož. Nakoniec dievčatám dovolili porozprávať sa s anglicky hovoriacim právnikom a museli si počkať tri dni na to, kedy sa inkriminovaný muž, ktorému mali veci zmiznúť, vráti z Atén, aby mohol svedčiť. Nakoniec súd rozhodol o tom, že sú nevinné a ony mohli odcestovať späť domov. Na dovolenku do Grécka však určite tak skoro opäť nepôjdu.